Туркия рақамли суверенитетни мустаҳкамлаш масаласини муҳокама қилмоқда
ASTANА.Кazinform - Туркия президенти коммуникациялар дирекцияси директори Бурҳониддин Дуран мамлакатнинг кибермакондаги манфаатларини ҳимоя қилиш учун шошилинч ҳуқуқий чоралар кўришга чақирди, деб хабар беради Кazinform агентлигининг Анқарадаги мухбири.
Туркия қонунчилик ташаббуслари орқали рақамли суверенитетини зудлик билан мустаҳкамлаши керак, деди у.
Унинг таъкидлашича, кибермакон ҳозирда алоҳида мамлакатлар томонидан миллий суверенитетнинг бир қисми сифатида кўриб чиқилмоқда ва тегишли ҳуқуқий ва институционал тартибга солишни талаб қилади. Туркия ҳам бу соҳадаги глобал ўзгаришларга мослашишга мажбур.
Дуран мамлакат рақамли соҳада "кўп ўлчовли" муаммоларга дуч келаётганини таъкидлади — болаларни онлайн ҳимоя қилишдан тортиб, муҳим ҳукумат тизимларининг хавфсизлигини таъминлашгача. Шу муносабат билан у шошилинч чоралар кўриш зарур деб ҳисоблайди.
Дуран шунингдек, рақамли платформалар ва ижтимоий медианинг жамоатчилик фикрини шакллантиришдаги ролини таъкидлади. Унинг таъкидлашича, алгоритмлар ахборотни идрок этишга таъсир қилиши мумкин ва ижтимоий медианинг ўзи кўпинча гибрид можароларда восита сифатида ишлатилади.
У илгари замонавий можаролар кўпинча анъанавий ҳарбий операциялардан ташқарида, кўпинча жамоатчилик фикрини бошқариш муҳим рол ўйнайдиган ахборот ва рақамли муҳитда ривожланиб боришини таъкидлаган эди.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда кибержиноятчиликка қарши рейдлар ўтказилди, 360 нафар гумондор ҳибсга олинди.