Туркия билан ўзаро савдо ҳажмини оширишдан манфаатдормиз – Олжас Бектенов
ASTANA. Kazinform – Сўнгги 20 йил ичида Қозоғистон Туркия иқтисодиётига 2,4 миллиард доллар сармоя киритди. Бу ҳақда Қозоғистон-Туркия инвестиция давра суҳбатида Бош вазир Олжас Бектенов маълум қилди.
“Ҳукуматлараро комиссия йиғилишлари доирасида бундай тадбирларни ўтказиш яхши анъанага айланди ва қардош мамлакатларимиз ўртасидаги бизнес алоқаларини мустаҳкамлаш учун самарали платформага айланди. Туркия давлати биз учун муҳим стратегик шерикдир. Шуни таъкидлашни истардимки, икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар барча соҳаларда фаол ривожланмоқда. Масалан, Туркия Қозоғистон билан ўзаро савдо бўйича етакчи бешта асосий савдо шериклари қаторига киради. Ўтган йил натижаларига кўра, икки томонлама савдо ҳажми қарийб 9 фоизга ошди. Биз икки мамлакат иқтисодиётининг мавжуд захираларини ҳисобга олган ҳолда ўзаро савдони оширишдан манфаатдормиз”, – деди Олжас Бектенов.
Ҳукумат раҳбарининг сўзларига кўра, сўнгги 20 йил ичида турк инвесторлари Қозоғистон иқтисодиётига 6 миллиард доллардан ортиқ маблағ сармоя киритдилар. Шу билан бирга, Қозоғистондан Туркия Республикасига инвестицияларнинг умумий оқими 2,4 миллиард долларга етди.
“Ҳозирда мамлакатимизда турк капитали иштирокидаги 5 мингдан ортиқ корхона рўйхатдан ўтган ва қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли минглаб иш ўринлари яратилди. Бу кўрсаткич турк бизнесининг бизга бўлган юқори ишончидан далолат беради. Бугунги кунда Қозоғистонда умумий қиймати қарийб 9,5 миллиард долларга тенг 170 дан ортиқ қўшма лойиҳалар мавжуд”, - деди Бош вазир.
Эслатиб ўтамиз, бугун Савдо-иқтисодий ҳамкорлик комиссиясининг 14-йиғилиши Туркия вице-президенти Жавдат Йилмаз ва Бош вазир Олжас Бектенов иштирокида бўлиб ўтди.