Туркия авиакомпанияси Қозоғистонга тўғридан-тўғри рейслар очади
ASTANА. Кazinform — 31 июлдан бошлаб Туркиянинг SunExpress авиакомпанияси Қозоғистон ҳаво транспорти бозорига киради. Бу ҳақда ҚР Транспорт вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотларига кўра, авиакомпания Алмати — Измир йўналиши бўйича тўғридан-тўғри мунтазам йўловчи рейсларини амалга оширишни бошлайди.
Рейслар ҳафтасига икки марта — сешанба ва жума кунлари — Boeing 737 самолётларида амалга оширилади.
Вазирлик маълумотларига кўра, янги йўналиш Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги ҳаво қатновини кенгайтиради ва икки мамлакат ўртасидаги савдо, иқтисодий, инвестиция, сайёҳлик, бизнес ва маданий алоқаларни янада мустаҳкамлаш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондан Хитой ва Ўзбекистонга янги авиарейслар очилади.