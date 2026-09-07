Туркия «Аккую» АЭСни йил охирига қадар ишга туширади
ASTANA. Kazinform - Туркиянинг жанубида мамлакатдаги биринчи атом электр станцияси — «Аккую» АЭС қурилиши якунланиш арафасида, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Анқарадаги мухбири.
Мерсин вилоятидаги қурилиш майдонида сутка давомида қарийб 23 минг киши ва 2 мингта техника бирлиги ишлаяпти. Қуввати 1,2 ГВт бўлган тўртта энергоблокдан биринчиси синов босқичидан ўтиш жараёнида.
Биринчи энергоблок ишга туширилгандан сўнг атом энергетикаси Туркиянинг электр энергиясига бўлган эҳтиёжининг тахминан 2–2,5 фоизини қоплаши мумкин.
Тўртта энергоблокнинг барчаси лойиҳавий қувватга чиққанда, станция йилига қарийб 35 миллиард кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқаради. Бу мамлакатдаги электр энергияси истеъмолининг тахминан 10 фоизига тенг бўлиб, Истанбул каби мегаполиснинг эҳтиёжлари билан таққосланади.
Лойиҳа Россиянинг давлат корпорацияси «Росатом» томонидан амалга ошириляпти. Қурилиш тўғрисидаги келишув 2010 йилда имзоланган. Станциянинг ҳисоб-китоб қилинган фойдаланиш муддати 60 йилни ташкил этади, уни яна 20 йилга узайтириш имконияти мавжуд.
Биринчи энергоблок ишга тушиши билан бир қаторда қолган учта блокнинг қурилиши ҳам давом этади. Иккинчи блокда механик ишлар бошланган, учинчи ва тўртинчи блоклар эса босқичма-босқич фаол қурилиш жараёнига ўтяпти.
Лойиҳанинг муҳим қисмларидан бири Туркиянинг атом энергетикаси соҳасидаги салоҳиятини ривожлантириш бўлди. Туркия ҳукумати маълумотларига кўра, лойиҳада маҳаллийлаштириш даражаси 50 фоиздан ошган, уни амалга оширишда 400 дан ортиқ маҳаллий компаниялар иштирок этяпти. Туркиялик юзлаб мутахассислар Россия университетларида таҳсил олиб, мамлакат атом энергетикасининг келажакдаги кадрлар захирасини шакллантирмоқда.
Туркия «Аккую» АЭСни атом энергетикасини кенг кўламда ривожлантириш йўлидаги биринчи қадам сифатида кўради. Мамлакат яна саккизта реактор қуришни, шунингдек, кичик модулли реакторларнинг ўз технологияларини ривожлантиришни режалаштирган.
Тўртта энергоблокнинг барчаси тўлиқ қувватга чиққанидан сўнг, «Аккую» йилига тахминан 35 миллион тонна CO₂ эквивалентидаги чиқиндиларни камайтиришга ҳам ҳисса қўшиши кутилмоқда.