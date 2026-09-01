Туркия аҳолиси қаришда давом этмоқда: болалар сони камаймоқда, қариялар кўпаймоқда
ANKARA. Kazinform — Туркия қаришда давом этмоқда: болалар улуши 20,4% гача камайди, 65 ёшдан ошган аҳоли улуши эса рекорд даражадаги 11,1% га етди, деб хабар беради Кazinformнинг Анқарадаги мухбири.
Туркия статистика институти (ТÜİК) нинг 2026 йил иккинчи чорагидаги маълумотларига кўра, Туркия аҳолисининг ёш таркиби сезиларли даражада ўзгарди. 15 ёшгача бўлган болалар улуши камайишда давом этмоқда, қариялар сони эса ўсиб бормоқда.
Туркиянинг Karar нашри маълумотларига кўра, 0-14 ёшдаги аҳоли улуши 20,4% ни ташкил қилади. 2000-йилларнинг бошларида бу кўрсаткич 30% га яқинлашди. Шу билан бирга, туғилиш даражаси 2,1 дан пастга тушди, бу оддий аҳолини алмаштириш учун зарур деб ҳисобланган даражадир.
65 ёш ва ундан катта ёшдаги одамлар улуши 11,1% га етди, бу — тарихий энг юқори кўрсаткич. Қарияларга қарамлик даражаси 16,2% ни ташкил этди. Бу шуни англатадики, меҳнатга лаёқатли ҳар 100 кишига тахминан 16 нафар кекса одам тўғри келади.
Туркия аҳолисининг ўртача ёши 34,9 ёшга етди. Эркаклар учун бу кўрсаткич 34,2 ёшни, аёллар учун эса 35,7 ёшни ташкил этди. Таққослаш учун, 2000 йилда ўртача ёш 24,8 ёшни ташкил этган эди. Шундай қилиб, 26 йилдан ортиқ вақт ичида мамлакат аҳолиси ўртача 10 ёшдан ошган.
Эркаклар ва аёллар ўртасидаги фарқ, айниқса, кекса ёш гуруҳларида сезиларли. 65-69 ёшдаги одамлар орасида тахминан 1,6 миллион эркак ва 1,7 миллиондан ортиқ аёллар бор. 75-79 ёшдаги тахминан 755 минг эркак, 1 миллиондан ортиқ аёллар бор. 90 ёш ва ундан катта ёшдаги аҳоли орасида тахминан 77 минг эркак ва деярли 180 минг аёл бор.
Меҳнатга лаёқатли аҳоли — 15 ёшдан 64 ёшгача бўлганлар — 68,5% ёки тахминан 59,1 миллион кишини ташкил қилади. 2000 йилда бу гуруҳ умумий 67,8 миллион аҳолидан 43,7 миллион кишини ташкил этган.
Статистик маълумотларга кўра, аҳолида болалар улуши камайиб бормоқда, қариялар улуши эса ортиб бормоқда. Бу шуни англатадики, Туркия келгуси йилларда пенсия тизими, соғлиқни сақлаш ва меҳнат бозорини аста-секин қариб бораётган аҳолига мослаштириши керак бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда қариялар уйларига талаб ортиб бормоқда.