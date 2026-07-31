Туркий давлатларнинг биринчи қўшма сунъий йўлдоши 2027 йилда учирилади
ASTANА. Кazinform – Ҳозирда сунъий йўлдошнинг муҳандислик модели тўлиқ йиғилган, лойиҳа тасдиқланган жадвалга мувофиқ амалга оширилмоқда ва космик кеманинг учириши 2027 йилга режалаштирилган.
Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев Туркий давлатлар ташкилоти Бош котиби Кубаничбек Омуралиев билан учрашув ўтказди.
Учрашув давомида томонлар ТДТга аъзо давлатлар ўртасида технологик ҳамкорликни ривожлантиришда муҳим босқич бўлган Ташкилотнинг биринчи қўшма сунъий йўлдош лойиҳаси — OTS-SATни амалга ошириш масаласини муҳокама қилишди.
Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев космик аппаратни ишлаб чиқиш Астанадаги Космик аппаратларни йиғиш ва синовдан ўтказиш мажмуаси базасида қозоғистонлик муҳандислар ва мутахассислар томонидан амалга оширилаётганини таъкидлади. Ҳозирда сунъий йўлдошнинг муҳандислик модели тўлиқ йиғилган, лойиҳа тасдиқланган жадвалга мувофиқ амалга оширилмоқда ва космик аппаратнинг учирилиши 2027-йилга мўлжалланган.
Лойиҳани амалга ошириш бўйича Ҳадли келишувни тайёрлашга, шунингдек, сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлигининг учиришни молиялаштириш ва ташкил этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Учрашув якунида Жаслан Мадиев OTS-SAT лойиҳасининг муваффақиятли амалга оширилиши Туркий давлатлар ташкилотининг биринчи амалий космик лойиҳаси бўлишига, туркий давлатлар ўртасидаги технологик ҳамкорликни мустаҳкамлашига ва қўшма космик ташаббусларни ривожлантириш учун янги имкониятлар очишига ишонч билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Шанхайда бўлиб ўтган Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси Қозоғистон учун янги технологик даврнинг бошланганини кўрсатди.