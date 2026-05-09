Туркистоннинг янгиланган бош режаси: давлат эҳтиёжлари учун қанча гектар ер олинади
TÜRKISTAN. Кazinform — Яқинда Туркистон шаҳрининг бош режаси Ҳукумат томонидан янгиланди ва қайта тасдиқланди.
Янги бош режа 2044 йилгача бўлган даврни қамраб олади. Ўша йилга бориб шаҳар аҳолиси 400 минг кишига етиши кутилмоқда. Биринчи босқичда (2031 йилгача) аҳоли сони 280 мингга кўпаяди.
Шаҳар архитектура ва шаҳарсозлик бошқармаси бошлиғи Мухит Кўшеновнинг сўзларига кўра, янгиланган ҳужжатга кўра, вилоят марказида 2 минг гектар ер "қизил чизиқ"дан олинган. Натижада, қарийб 8 минг хусусий уй бузиб ташланмади.
— Эски бош режа бўйича давлат эҳтиёжлари учун олинадиган майдон 2700 гектарни ташкил этган бўлса, янгиланган режада "қизил чизиқ"да атиги 700 гектар ер қолган. Келажакда мавжуд кўчаларни кенгайтириш, кичик айланма йўлларни ишга тушириш, ижтимоий объектларни (мактаблар, болалар боғчалари, касалхоналар), шунингдек, яшил ҳудудларни режалаштириш ишлари олиб борилади, — деди у.
Маърузачининг сўзларига кўра, уй-жой фонди 9,8 миллион квадрат метрдан 11,2 миллион квадрат метргача ошди. Кўп қаватли турар жой биноларининг майдони 147 гектардан 500 гектаргача кенгайтирилди ва уларга устувор аҳамият берилди.
Янги режага кўра, сайёҳлар оқими 5 миллион кишига етиши, саноат майдони 900 гектарга кўпайиши ва муҳандислик инфратузилмаси мустаҳкамланиши кутилмоқда. Режага янги электр нимстанциялари, сув ва газ тақсимлаш иншоотлари киради.
— Иккита иссиқлик электр станцияси қурилиши тўхтатилди ва тежамкор блок-модулли қозонхоналар жорий этилди. Хусусан, 7 қаватгача бўлган уйлар якка тартибдаги квартира иситиш тизими, 9-12 қаватли бинолар — блок-модулли қозонхоналар ва якка тартибдаги уйлар — автоном қозонхоналар билан таъминланади. Шунингдек, 3 та янги электр подстанцияси, магистрал сув қувури, "Сауран" АГТС ва ГТП-25, ГТП-14а газ тақсимлаш пунктларини қуриш режалаштирилган, — деди Мухит Кўшенов.
Эслатиб ўтамиз, Хожа Аҳмад Яссавий мақбараси давлат муҳофазасига ўтказилди.