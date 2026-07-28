Туркистондаги қадимий қалъа қўрғонида тиклаш ишлари олиб борилмоқда
ASTANА. Кazinform – «Қазқайтажаңарту» РДК мутахассислари Туркистондаги Хожа Аҳмад Яссавий мақбараси яқинида жойлашган қадимий қалъа қўрғонида илмий ва тиклаш ишларини олиб бормоқда.
Деворни тиклаш тўғрисида қарор мониторинг натижасида қабул қилинди. Мониторинг давомида унинг ҳар йили 10-15 сантиметрга силжиши аниқланди.
Режага кўра, шарқий дарвозадан бошлаб 32 метрлик майдон тикланади. Деворнинг шикастланган қисмининг умумий узунлиги 40 метрни ташкил қилади. Қўрғон девори 2000 йилларда археологик тадқиқотларга мувофиқ тикланган.
Маданият ва ахборот вазирлиги маълумотларига кўра, ушбу илмий ва тиклаш ишлари давомида пойдевор мустаҳкамланди, шикастланган қисмдан мос материаллар сақланиб қолади ва уларнинг ёрдами билан деворнинг шикастланган қисми қайта тикланади.
Давом этаётган ишлар деворга кейинги зарар етказилишининг олдини олади ва қалъанинг шимоли-шарқий қисмининг тарихий кўринишини сақлаб қолади. Илмий реставрация 2026 йил охирига қадар якунланиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Туркистон сайёҳлар сонини кўпайтириш учун Ўзбекистон билан қўшма туристик пакетларни ишлаб чиқди.