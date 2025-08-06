Туркистонда халқаро кўргазмада 140 дан ортиқ ҳунарманд иштирок этади
Туркистонда бўлиб ўтадиган халқаро ҳунармандчилик кўргазмасида 140 дан ортиқ ҳунарманд иштирок этади, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлигининг хабар беришича, Давлат раҳбарининг Туркистонда туризм инфратузилмасини ривожлантириш, миллий маданиятни қўллаб-қувватлаш ва ички туризмни тарғиб қилиш бўйича топшириқларини бажариш мақсадида “Туркистон – ҳунармандлар шаҳри” халқаро ҳунармандчилик кўргазмаси ўтказилади.
Тадбир вилоят маданий-маънавият марказида барпо этилаётган кенг кўламли туризм кластери – янги “Ҳунармандчилик” маркази ҳудудида бўлиб ўтади.
Туркистонни маънавий, маданий ва туристик марказ сифатида ривожлантириш давлат сиёсатининг муҳим йўналиши ҳисобланади.
Кўргазма арафасида Туризм ва спорт вазири ўринбосари Ержан Еркинбаев Туркистонга амалий ташриф билан келди. Ташриф давомида вилоят туризм инфратузилмасининг асосий объектларидан бири – “Ҳунармандчилик” маркази қурилишининг бориши билан танишди. Лойиҳа 2,5 гектар майдонни эгаллайди ва 25 та меъморий объектни ўз ичига олади: ҳунармандчилик устахоналари, кўргазма павильонлари, меҳмонхоналар, савдо ва жамоат жойлари. Лойиҳа амалга оширилаётган хусусий инвестицияларнинг умумий қиймати 5,5 млрд тенгини ташкил этади.
Туркистон вилояти туризм бошқармасидан маълум қилишларича, мусобақада Қозоғистон ва бошқа мамлакатлардан 140 дан ортиқ декоратив-амалий санъат усталари иштирок этиши кутиляпти. Ташриф буюрувчилар нафақат ноёб маҳсулотларни кўриш ва сотиб олиш, балки усталар билан шахсан учрашиш, анъанавий ва замонавий ҳунармандчилик ишлаб чиқариш усуллари ҳақида кўпроқ маълумот олишлари мумкин.
Бундан ташқари, тадбир дастуридан - ҳаво шарлари шоуси, AVTOFEST, миллий таомлар гастрономик ярмаркаси, совринли ўйинлар, саҳна ўйинлари ва таниқли қозоғистонлик санъаткорлар иштирокидаги концерт дастури ўрин олган.
Шаҳарга 2025 йилда берилган махсус мақом унинг ривожланишида янги босқични белгилаб берди. Туркистон нафақат туркий дунёнинг туризм пойтахти сифатида тан олинган, балки 2025 йилдан буён расман ҳунармандлар шаҳри мақомига эга бўлиб, бу мамлакатнинг тарихий ва маданий анъаналарини сақлайдиган ҳунармандларни қўллаб-қувватлашни назарда тутади.
Хабар берганимиздек, март ойида Қозоғистон Президенти Туркистоннинг алоҳида мақоми тўғрисидаги қонунни имзолади.
Бундан ташқари Туркистон расман “Ҳунармандлар шаҳри” деб эътироф этилган. Туркистон ҳунармандчилик маркази мақомини тасдиқловчи гувоҳнома олди. Вилоят марказининг бой маданий мероси ва салоҳиятини баҳолаган нуфузли World Craft Council халқаро ташкилоти шундай қарор қабул қилди.