Туркистонда Туркий цивилизацияси маркази қурилади
ASTANA. Kazinform — Бугун Туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатлар раҳбарлари янги марказнинг тамал тоши қўйиш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Мажмуанинг асосий ғояси туркийзабон халқларни жаҳон тарихида муҳим ўрин тутадиган, чуқур фалсафага ва давлатчилик анъаналарига эга бўлган буюк цивилизация сифатида улуғлашдир. Умумий тарихий меросни илмий ўрганиш ва тизимлаштиришга, маданий туризмни ривожлантиришга ва халқаро ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилади.
Контент тузилиши жиҳатидан экспозициялар бир нечта тематик зоналарга бўлинган.
Томошабинлар тарихий воқеаларни чуқур ҳис этиши учун виртуал ва қўшимча реаллик (VR, AR), голография, сунъий интеллект, иммерсив овоз ва ёруғлик каби илғор технологиялар қўлланилади.