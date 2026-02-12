Туркистонда суратга олинган халқаро телелойиҳа 100 млндан ортиқ томоша қилинган
TÚRKІSTAN. Kazinform – Ўтган йили Туркистон вилоятида таниқли қўшиқчи Димаш Қудайберген томонидан ижро этилган «Voice Beyond Horizon» халқаро мусиқий шоусининг суратга олиш ишлари бошланган эди, деб хабар беради вилоят ҳокимияти матбуот хизмати.
Лойиҳада Қозоғистондан ташқари, Хитой, Қирғизистон, Италия, Малайзия ва Сербиядан қўшиқчилар иштирок этмоқда. Улар ҳудуднинг асосий маданий ва сайёҳлик жойларида суратга олинган. Ҳар бир мамлакатдан келган санъаткорлар халқаро экспертлар томонидан баҳоланади.
«Voice Beyond Horizon» - Димаш Қудайберген ва Хитойнинг «Hunan Broadcasting System» медиахолдингининг қўшма лойиҳаси. Ушбу ташаббус Қозоғистон Туризм ва спорт вазирлиги, Маданият ва ахборот вазирлиги, «Kazakh Tourism» миллий компанияси ва маҳаллий ижро этувчи органлар томонидан қўллаб-қувватланмоқда.
Хитойнинг «Hunan TV» каналига кўра, Туркистонда суратга олинган халқаро телевизион лойиҳа бир кунда 102 миллион марта кўрилган. Дастур минтақавий сунъий йўлдош каналлари орасида етакчи ҳисобланади ва «KuYun» ва «Huanwang» платформаларида ҳам юқори рейтингларга эга. Тасвирга олиш ишлари Туркистон ҳудудидаги тарихий ва сайёҳлик диққатга сазовор жойларини ўз ичига олади.
Туркистонда бошланган лойиҳа Манғистау, Алмати ва Ақмола вилоятларида суратга олинади, финал эса Астанада бўлиб ўтади.