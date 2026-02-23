Туркистонда полиэтилен қадоқлаш маҳсулотлари ва скотч ишлаб чиқариш заводи очилди
ASTANA. Kazinform – Туркистон шаҳрида полиэтилен қадоқлаш маҳсулотлари ва скотч ишлаб чиқариш бўйича янги завод иш бошлади. «QazEcoPack» МЧЖнинг скотч ишлаб чиқариш линияси ишга туширилди ва дастлабки маҳсулотлар ишлаб чиқарила бошланди.
Заводнинг очилиш маросимида Туркистон вилояти ҳокими Нуралхан Кўшеров иштирок этди.
“Аввало, барчангизни муқаддас Рамазон ойи бошланиши билан табриклайман. Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ҳукуматнинг кенгайтирилган йиғилишида иқтисодиётни диверсификация қилиш, ишлаб чиқариш саноатини ривожлантириш, иқтисодиётнинг реал секторини мустаҳкамлаш ва янги иш ўринлари яратиш бўйича кўрсатмалар берди. Ҳудудимизда бу йўналишдаги ишлар давом этмоқда. Бугун биз Туркистон вилоятини ривожлантиришга хизмат қиладиган муҳим воқеанинг гувоҳи бўлиб турибмиз. “TURAN” махсус иқтисодий зонаси ҳудудида янги завод очилди ва иш ўринлари яратилди. Биз учун ҳар бир ишлаб чиқариш майдончаси ва лойиҳа муҳим. «QazEcoPack» компанияси лойиҳасининг ишга туширилиши ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига янги туртки беради, маҳаллий маҳсулотлар ҳажмини ва аҳолининг фаровонлигини оширади. Ушбу ташаббусни амалга оширган Халмет Думанга ва корхона жамоасига муваффақият ва барака тилайман”, — деди Нуралхан Кўшеров.
Завод асосчиси ва директори Думан Халмет инвестиция лойиҳасини амалга оширишни қўллаб-қувватлагани учун вилоят ҳокимлигига миннатдорчилик билдирди ва “TURAN” махсус иқтисодий зонаси томонидан тақдим этилган имкониятлар ва ёрдам учун миннатдорчилик билдирди.
Компания бирламчи ва қайта ишланган хомашёдан полиэтилен қадоқлаш маҳсулотларини ишлаб чиқаришга қаратилган босқичма-босқич ишлаб чиқариш лойиҳасини амалга оширмоқда. Корхона ички бозорни сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш, импортни камайтириш ва қайта ишлаш улушини оширишга ҳисса қўшиш ниятида.
Лойиҳа уч босқичда амалга оширилади. Биринчи босқич ишга туширилди. Ушбу завод йилига 1 500 минг дона скотч ишлаб чиқаради. Маҳсулотлар Қозоғистон ва МДҲ мамлакатларига етказиб берилади.
Иккинчи босқич 2026 йил декабрь ойида амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, йилига 350 минг килограмм стрейч-пленка ва 80 минг дона ҳаво-пуфакчаси плёнкаси ишлаб чиқаради. Учинчи босқич 2027 йилда амалга оширилиши кутилмоқда ва йилига 500 минг килограмм полиэтилен маҳсулотлари ишлаб чиқаради.
Корхонанинг ишга туширилиши туфайли ҳудудда янги иш ўринларини яратилди. Биринчи босқичда 20 киши иш билан таъминланди. Кейинги босқичларда яна кўплаб иш ўринлари яратилади.
Лойиҳанинг умумий қиймати 1,21 миллиард тенгени ташкил этади. Ҳозирда 1440 м² майдонга эга ишлаб чиқариш биноси фойдаланишга топширилди ва ишламоқда. Келажакда қўшимча 5760 м² майдонга эга яна 4 та бино қуриш режалаштирилган.