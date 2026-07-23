Туркистонда махсус эҳтиёжли фуқаролар Қурултой сайловида қандай овоз беришади
TÜRKISTAN. Кazinform — Қурултой сайловига тайёргарлик доирасида ҳудуддаги 952 та сайлов участкаси зарур моддий-техник ускуналар билан жиҳозланди ва махсус эҳтиёжли фуқаролар учун қулайлик яратилди.
Сайлов қонунчилигига кўра, соғлиғи ёки бошқа асосли сабабларга кўра сайлов участкасига кела олмайдиган фуқаролар уйда овоз беришлари мумкин. Бунинг учун сайловчи овоз бериш кунидан олдин рўйхатдан ўтган участка сайлов комиссиясига ариза топшириши керак. Шундан сўнг, комиссия аъзолари махсус ташилган сайлов қутиси билан фуқаронинг яшаш жойига бориб, овоз бериш тартибини ташкил қиладилар.
Туркистон вилояти ҳудудий сайлов комиссиясининг маълумотларига кўра, ҳудудда 14 873 нафар махсус эҳтиёжли сайловчи рўйхатга олинган. Улардан 3365 нафари ногиронлар аравачасидан фойдаланади, 7643 нафарининг кўриш қобилияти заиф ва 3865 нафарининг эшитиш қобилияти заиф.
— Сайлов куни ушбу фуқаролар учун қулай шароитлар яратиш мақсадида вилоятда 65 та инватакси ва 49 та ижтимоий такси фаолият юритади. Барча 952 та сайлов участкаси махсус эҳтиёжли фуқароларнинг қулайликларини ҳисобга олган ҳолда қулайликлар ва хизматлар харитасига киритилган. Бундан ташқари, таянч-ҳаракат тизими касалликлари бўлган фуқаролар учун махсус кабиналар ва хусусий бурчакларни ташкил қилиш ишлари якунланди, — деб хабар берди вилоят ҳудудий сайлов комиссияси.
Соғлиғи ёки асосли сабабларга кўра сайлов участкасига кела олмайдиган фуқаролар қонунда белгиланган тартибда сайлов участкасидан ташқарида овоз бериш ҳуқуқидан фойдаланишлари мумкин.