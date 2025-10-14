Туркистонда қозоқ кураши бўйича Осиё чемпионати бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — Жорий йил 27-30 октябрда Туркистон шаҳридаги Olympic Center спорт мажмуасида қозоқ кураши бўйича катталар ўртасида Осиё чемпионати бўлиб ўтади.
Туркий дунёсининг маънавият марказига айланган муқаддас Туркистон шаҳрида бўлиб ўтадиган “Сариқурлик” мусобақасида эркаклар ва аёллар 16 вазн тоифасида куч синашади. Ғалаба қозонган мусобақада Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ҳиндистон, Япония, Эрон, Мўғулистон, Покистон каби Осиёнинг 15 давлатидан 200 нафарга яқин полвон иштирок этиб, кулранг гиламдаги энг кучлиларни аниқлайди.
Ушбу Осиё чемпионатида юрт шарафини қозоқ курашининг энг сара усталари ҳимоя қилади. Қозоғистон терма жамоаси таркибида мамлакатимиз шарафини ҳимоя қиладиган 16 нафар курашчи (8 нафар эркак, 8 нафар аёл) иштирок этади.
Улар:
Эркаклар жамоаси:
55 кг - Архат Баймурзин
60 кг — Нуртилек Қаракесеков
66 кг — Нурғали Турсинғазиев
74 кг — Тилек Тоқтасинули
82 кг — Асилжан Карим
90 кг — Айдар Бескемпир
100 кг — Ерқанат Молдағулов
+100 кг — Қайсар Шамшадинов
Аёллар жамоаси:
48 кг — Инкар Қуралбай
52 кг — Сағат Байғараева
56 кг — Ақнур Асилбекова
60 кг — Ардақ Нурсақ
65 кг — Улдана Танжариқова
70 кг — Ақбота Қидирали
77 кг — Аружан Жандарбай
+77 кг — Арайлим Шегенова
Шу ўринда айтиш жоизки, қозоқ кураши Туризм ва спорт вазирлиги томонидан тасдиқланган юқори кўрсаткичли спорт турлари рўйхатига киритилган. Янгиланган рўйхатга Олимпиада, Паралимпия, Сурролимпия, Осиё ва Осиё Параўйинлари, шунингдек, миллий спорт ўйинлари дастурларига киритилган 65 та спорт тури киритилган.
Шундай қилиб, қозоқ кураши миллий ифтихоримиз ва тарихий меросимиз сифатида Олимпия спорт турлари билан бир қаторда етакчи спорт турларидан бирига айланди.