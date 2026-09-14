Туркистонда "Қозоғистоннинг энг яхши маҳсулоти — 2026" ҳудудий кўргазма-танлови бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — 18-19 сентябрь кунлари Туркистон шаҳри маҳаллий ишлаб чиқариш ва бизнес алоқалари учун катта майдонга айланади. Шаҳарда "Қозоғистоннинг энг яхши маҳсулоти — 2026" ҳудудий кўргазма-танлови бўлиб ўтади, унда Туркистон вилоятидан 200 дан ортиқ товар ишлаб чиқарувчилари ўз маҳсулотларини намойиш этадилар.
Икки кун давом этадиган кенг кўламли тадбирда тадбиркорлардан ташқари, йирик чакана савдо тармоқлари вакиллари, харидорлар, дистрибьюторлар, инвесторлар, бозорлар, молиявий ва логистика компаниялари, давлат идоралари ва хорижий ҳамкорлар иштирок этади.
Кўргазманинг асосий мақсади — Туркистон вилоятида ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг салоҳиятини кенг намойиш этиш ва маҳаллий тадбиркорларга янги савдо бозорларига чиқиш учун ҳақиқий имконият яратишдир.
Кўргазма майдонида озиқ-овқат, енгил ва тўқимачилик саноати маҳсулотлари, мебель, қурилиш материаллари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, ҳунармандчилик ва бошқа ишлаб чиқариш соҳалари маҳсулотлари намойиш этилади. Бундан ташқари, минтақада ишлаб чиқарилган замонавий технологик маҳсулотлар ва ишлаб чиқариш ускуналари намойиш этилади.
Кўргазманинг муҳим қисми — "Туркистонда ишлаб чиқарилган" махсус экспозицияси. Бу ерда вилоятнинг ҳар бир туман ва шаҳрида ишлаб чиқарилган маҳсулотлар битта платформада тўпланиб, Туркистоннинг ишлаб чиқариш салоҳиятини намойиш этади. "Бир қишлоқ - битта маҳсулот" лойиҳаси иштирокчилари қишлоқ жойларда ишлаб чиқарилган ноёб маҳсулотлар ва маҳаллий брендларни тақдим этадилар.
Бу йилги кўргазманинг асосий хусусияти шундаки, у маҳсулотларни тақдим этиш платформаси билан чекланиб қолмай, балки ҳақиқий савдо ва экспорт алоқаларини ўрнатишга қаратилган.
Икки кун давомида 500 дан ортиқ В2В учрашувлари режалаштирилган. Музокараларда Қозоғистон чакана савдо тармоқлари, гипермаркетлар ва супермаркетлар, улгуржи компаниялар, дистрибьюторлар, бозорлар, логистика ва молиявий ташкилотлар иштирок этади. Ўзбекистон, Қирғизистон ва Хитойдан хорижий импортчилар, дистрибьюторлар ва бизнес ҳамкорлар ҳам иштирок этиши кутилмоқда.
Ушбу учрашувларда тадбиркорлар ўз маҳсулотларини тўғридан-тўғри харидорларга тақдим этадилар, чакана савдо тармоқларига кириш, дистрибюторлик шартномаларини тузиш, янги ҳамкорлар топиш ва экспорт бозорларига кириш бўйича музокаралар олиб борадилар.
18 сентябрь куни "Қозоғистоннинг энг яхши маҳсулоти — 2026" ҳудудий кўргазма-танлови ғолибларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтади. Танлов натижаларига кўра, саноат мақсадлари учун энг яхши маҳсулотлар, истеъмол товарлари ва озиқ-овқат маҳсулотлари аниқланади.
Кўргазма-танлов дастуридаги яна бир муҳим тадбир - «MADE IN TURKISTAN: EXPORT 2026» экспорт форуми. Форумда тадбиркорларнинг хорижий бозорларга кириши учун зарур бўлган масалалар муҳокама қилинади. Хусусан, экспортни давлат ва молиявий қўллаб-қувватлаш, халқаро стандартлар ва сертификатлаш, логистика, экспортни молиялаштириш, бозорларга ва йирик тарқатиш тармоқларига кириш йўллари кўриб чиқилади.
Форумда Қозоғистон Республикаси "Атамекен" Миллий тадбиркорлар палатаси, давлат органлари, ривожланиш институтлари, молиявий ташкилотлар, савдо тармоқлари ва онлайн савдо платформалари вакиллари иштирок этади.
19 сентябрь куни Туркистон вилоятининг инвестиция ва ишлаб чиқариш имкониятларини тақдим этиш учун инвесторлар билан махсус учрашув бўлиб ўтади. Инвесторларга ҳудуддаги муайян ишлаб чиқариш объектларининг иши кўрсатилади ва«Түркістан Текстиль» («Kazakstan Lihua»), «Qaz Natural Laminat», «QazEcoPack», «Er-Qan Group» корхоналарининг ишлаб чиқариш объектларига ташрифлар ташкил этилади.
Тадбирнинг иккинчи кунида тадбиркорлар учун BusinessGO рақамли платформаси ҳам тақдим этилади. Учрашувда чакана савдони рақамлаштириш, нақд пул ва товарларни ҳисобга олиш, фискал талабларга риоя қилиш ва тадбиркорнинг кундалик ишини соддалаштирадиган рақамли воситалар ҳақида маълумот берилади.
Икки кун давомида кўргазмага 15 мингдан ортиқ киши ташриф буюриши кутилмоқда.
Шундай қилиб, "Қозоғистоннинг энг яхши маҳсулоти — 2026" ҳудудий кўргазма-танлови бир платформада бир нечта соҳаларни бирлаштиради: ишлаб чиқариш, маҳсулотлар, савдо, экспорт, инвестициялар ва янги бизнес алоқалари.
Туркистон учун бу нафақат ҳудудда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни намойиш этиш, балки маҳаллий тадбиркорларнинг маҳсулотларини Қозоғистон бозоридаги йирик харидорлар ва хорижий ҳамкорларга тўғридан-тўғри таклиф қилиш имкониятидир.
Бугунги кунда Туркистон вилоятида янги ишлаб чиқариш қувватлари ишга туширилмоқда ва қайта ишлаш саноати соҳалари кенгаймоқда. Тадбиркорларнинг ишлаб чиқариш қуввати ортиб бормоқда ва ички бозор учун мўлжалланган маҳсулотлар билан бир қаторда экспорт салоҳиятига эга товарлар ҳажми ҳам ортиб бормоқда. "Қозоғистоннинг энг яхши маҳсулоти — 2026" ҳудудий кўргазма-танлови нафақат ушбу маҳсулотларни бир жойда намойиш этишга, балки уларни харидорлар, инвесторлар ва янги бозорларга яқинлаштиришга ҳам қаратилган.