Туркистон вилоятида гуручни қайта ишлаш цехи ишга туширилди
ASTANA. Kazinform - Жетисай шаҳрида тадбиркор Ақбаян Алтауова гуручни қайта ишлаш цехини очди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
Керакли ускуналар тадбиркорнинг Хитойдан жалб этилган 190 миллион тенге миқдоридаги инвестиция маблағлари ҳисобидан сотиб олинди.
Цехнинг кунлик қуввати - 7 тонна хомашёни қайта ишлаш. Тайёр маҳсулот вилоятдаги чакана савдо шохобчаларида, шунингдек, Чимкент ва Алмати шаҳарларида сотилади.
Тадбиркор давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чораларидан самарали фойдаланиш орқали ўз бизнесини кенгайтиришни режалаштирган.
Шуни таъкидлаш жоизки, сўнгги 5 йил ичида Жетисай шаҳрига 94,5 миллиард тенге миқдорида инвестициялар жалб этилди.
Жами 8 та лойиҳа амалга оширилди. Келгуси йилларда яна 6 та лойиҳани ишга тушириш режалаштирилган.