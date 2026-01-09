OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:38, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Туркистон вилоятида гуручни қайта ишлаш цехи ишга туширилди

    ASTANA. Kazinform - Жетисай шаҳрида тадбиркор Ақбаян Алтауова гуручни қайта ишлаш цехини очди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.

    күріш
    Фото: ҚР АШМ

    Керакли ускуналар тадбиркорнинг Хитойдан жалб этилган 190 миллион тенге миқдоридаги инвестиция маблағлари ҳисобидан сотиб олинди.

    Цехнинг кунлик қуввати - 7 тонна хомашёни қайта ишлаш. Тайёр маҳсулот вилоятдаги чакана савдо шохобчаларида, шунингдек, Чимкент ва Алмати шаҳарларида сотилади.

    Тадбиркор давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чораларидан самарали фойдаланиш орқали ўз бизнесини кенгайтиришни режалаштирган.

    Шуни таъкидлаш жоизки, сўнгги 5 йил ичида Жетисай шаҳрига 94,5 миллиард тенге миқдорида инвестициялар жалб этилди.

    Жами 8 та лойиҳа амалга оширилди. Келгуси йилларда яна 6 та лойиҳани ишга тушириш режалаштирилган.

    Теглар:
    Туркистон вилояти Қишлоқ хўжалиги ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!