Туркистон вилоятида фавқулодда вазиятлар хизмати захираси учун база қурилади
ASTANА. Кazinform — Туркистон вилоятида «Резерв» РДК «Заря» филиали ҳудудида капсула қўйиш маросими бўлиб ўтди ва давлат моддий захирани сақлаш омбори қурилиши бошланди. Тадбирда Қозоғистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазири генерал-лейтенант Чингиз Аринов иштирок этди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Филиал Арис шаҳрида жойлашган бўлиб, давлат моддий захирасини сақлаш омборларини жойлаштириш учун зарур транспорт инфратузилмасига эга.
— Лойиҳа замонавий омборхона бинолари, маъмурий ва турар жой биноси, ўт ўчириш станцияси ва тегишли муҳандислик инфратузилмасини қуришни кўзда тутади. Объектларнинг бир қисми махсус сақлаш шароитларини талаб қиладиган моддий ресурсларни сақлаш учун мўлжалланган бўлади, — дейилади хабарда.
Бугун асосий муҳандислик тадқиқоти ва тайёргарлик ишлари якунланди. Лойиҳани амалга ошириш моддий ресурсларни сақлаш имкониятларини кенгайтиради ва давлат моддий захирани сақлаш тизимининг барқарорлигини оширади.
