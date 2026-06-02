Туркистон вилоятида 1100 тонна қовун ва тарвуз йиғиб олинди
ASTANА. Кazinform — Туркистон вилояти фермерлари бу йилги қовун экинларининг биринчи ҳосилини йиғиб олишни бошладилар. Бугунги кунга қадар 600 тонна тарвуз ва 500 тонна қовун йиғиб олинди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
Туркистон вилояти полиз экинлари бўйича мамлакатда етакчи ҳудудлардан бири ҳисобланади. Бу йил тарвуз майдони 20 минг гектарни, қовун майдони эса 42 минг гектарни ташкил этди. Қулай об-ҳаво шароити, замонавий қишлоқ хўжалиги технологияларидан фойдаланиш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг профессионаллиги туфайли эрта ва юқори сифатли ҳосил олинди.
— Полиз экинлари майдонларининг аксарияти Жетисай туманида. Бу йил бу ерда 80 минг гектар суғориладиган ер экилди, шундан 17,1 минг гектарини қовун эгаллаган. Янги маҳсулотларнинг биринчи партияси Қозоғистоннинг йирик шаҳарларига жўнатилди. Бундан ташқари, Россия Федерациясига экспорт бошланди, — дейилади хабарда.
Келгуси ҳафталарда ҳосил йиғиш суръати ортади. Ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши ички бозорни маҳаллий полиз маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлаш, шунингдек, экспорт юкларини кенгайтириш имконини бериши кутилмоқда.
Вилоятда ҳосил йиғиш ишлари давом этмоқда. Туркистонлик фермерлар ҳудуддаги полиз экинлари бўйича ички ва ташқи бозорларга қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг асосий етказиб берувчиларидан бири сифатида ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш ниятида.
Эслатиб ўтамиз, Туркистон вилояти фермерлари биринчи тарвуз ҳосилини йиғиб олишни бошладилар.