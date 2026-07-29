Туркистон илк бор энг машҳур туристик ҳудудлар рўйхатига кирди
ASTANА. Кazinform – 2026 йилнинг биринчи чорагида Қозоғистонда сайёҳлар энг кўп ташриф буюрган ҳудудлар маълум бўлди. Бу ҳақда Туризм ва спорт вазирлиги Кazinformнинг расмий сўровига жавобан хабар берди.
Туризм саноати қўмитаси раиси ўринбосари Айдин Қапашевнинг сўзларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида маҳаллий сайёҳлар энг кўп ташриф буюрган ҳудудлар Ақмола вилояти, Чимкент шаҳри, Алмати вилояти, Туркистон вилояти ва Шарқий Қозоғистон вилоятидир.
– Сўнгги йилларда ички туризмнинг ҳудудий тузилмасида ўзгаришлар юз берди. 2022–2023 йилларда Ақмола, Шарқий Қозоғистон ва Алмати вилоятлари етакчилар қаторида бўлган бўлса, 2024 йилда Манғистау вилояти сайёҳлар сонининг сезиларли даражада ошиши туфайли етакчиликни қўлга киритди. 2025 йилда Ақмола ва Алмати вилоятлари ўзларининг етакчи мавқеларини мустаҳкамладилар. 2026 йилнинг биринчи чорагида Туркистон вилояти илк бор маҳаллий сайёҳлар ташриф буюрадиган энг яхши бешта ҳудуд қаторига кирди. Бу ҳудудда сайёҳлик инфратузилмасининг ривожланганлиги ва тарихий ва маданий туризмга қизиқишнинг ортиб бораётганидан далолат беради, — деди у.
Қўмита маълумотларига кўра, Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, энг кўп сайёҳлар ташриф буюрадиган ҳудудлар орасида Алмати шаҳри (472 930 сайёҳ) етакчилик қилмоқда. Ундан кейин Астана шаҳри (352 243), Ақмола вилояти (161 169), Чимкент шаҳри (139 443) ва Алмати вилояти (112 845).
— 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 2026 йилнинг биринчи чорагида сайёҳлар сонининг энг юқори ўсиши Ақмола вилоятида қайд этилди. Ҳудудда бу кўрсаткич 42 фоизга ошди. Ундан кейин Чимкент шаҳри (+39,3 фоиз) ва Астана шаҳри (+12,1 фоиз), — деди маърузачи.
Унинг сўзларига кўра, ушбу йўналишларга бўлган талабга мамлакатларнинг яқинлиги, тил тўсиғининг йўқлиги, авиачипталарнинг нисбий арзонлиги ва уларнинг қисқа муддатли таътиллар учун мослиги таъсир қилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон туризми ва спортида AI технологияларидан фойдаланишнинг янги даври бошланди.