Цинциннати турнири: Рибакина дунёнинг 6-ракеткасини мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 10-ракеткаси Елена Рибакина Цинциннати (АҚШ) WТА 1000 турнирининг чорак финалига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи тўртинчи босқичда дунёнинг 6-ракеткаси америкалик Мэдисон Кизга қарши ўз маҳоратини намойиш этди.
Рақиблар бунгача беш марта тўқнаш келишган, уларнинг учтасида америкалик теннисчи ғалаба қозонган.
Бу сафар Киз биринчи сетдаги тай-брейкда муваффақиятли ўйнади - 7:6 (7:3).
Иккинчи сетда эса Рибакина вазиятни ўз қўлига олди - 6:4. Учинчи, ҳал қилувчи сетда қозоғистонлик спортчи устунлик қилди – 6:2.
2 соату 25 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Рибакина 14 та брейк-пойнтдан 6 тасини ва 6 та эйсни ишлатди. Киз 1 эйс, 3 та брейк (9 та брейк) билан ажралиб турди.
Энди Рибакина ярим финал йўлланмаси учун дунёнинг биринчи ракеткаси, беларуслик Арина Соболенко билан рақобатлашади. У тўртинчи босқичда 42-ўриндаги испаниялик Жессика Бузас Манейрони мағлуб этди – 6:1, 7:5.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тимофей Скатов Италияда рақибини камбэк эвазига мағлуб этгани ҳақида хабар берган эдик.