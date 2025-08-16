OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:10, 16 Август 2025 | GMT +5

    Цинциннати турнири: Елена Рибакина дунёнинг биринчи ракеткасини мағлуб этди

    ASTANА. Кazinform - Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг ўнинчи ракеткаси Елена Рибакина Цинциннати (АҚШ) WТА 1000 турнирининг ярим финалига чиқди.

    Рибакина
    Фото: Оlympic.kz

    Қозоғистонлик теннисчи чорак финалда дунёнинг биринчи ракеткаси беларуслик Арина Соболенкони мағлуб этди.

    Елена биринчи сетда рақибига имкон қолдирмади - 6:1.

    У иккинчи сетни ғалаба билан якунлади - 6:4.

    1 соат 15 дақиқа давом этган баҳсда Рибакина 11 эйс амалга оширди ва 5 та брейк-пойнтнинг 3 тасини фойдаланди. Соболенко 4 та эйс билан чекланди.

    Елена Рибакина финал йўлланмаси учун дунёнинг учинчи ракеткаси, Польша вакили Ига Швентек билан куч синашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Цинциннати турнирида дунёнинг 6-ракеткасини мағлуб этиб, чорак финалга чиққани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Теннис Елена Рибакина Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!