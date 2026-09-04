Трекдаги велоспорт бўйича 2026 йилги Осиё ўйинларида Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади
ASTANА. Кazinform —Аичи-Нагоя (Япония) шаҳрида бўлиб ўтадиган 2026 йилги Осиё ўйинларида трекдаги велоспорт бўйича қатнашадиган Қозоғистон терма жамоасининг рўйхати эълон қилинди.
Расмий рўйхатга қуйидаги спортчилар киритилди:
- Алишер Жумақан;
- Максим Хорошавин;
- Илья Карабутов;
- Дмитрий Носков;
- Рамис Динмуҳаметов;
- Андрей Чугай;
- Кирилл Курдиди;
- Дмитрий Резанов;
- Данияр Шаяхметов;
- Рината Султанова.
Таъкидлаш жоизки, ХХ Осиё ўйинлари доирасида трекдаги велоспорт мусобақалари 29 сентябрда бошланади.
Эслатиб ўтамиз, велоспорт бўйича Осиё чемпионатида Қозоғистон 3 та медални қўлга киритди.