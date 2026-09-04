KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Трекдаги велоспорт бўйича 2026 йилги Осиё ўйинларида Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади

    ASTANА. Кazinform —Аичи-Нагоя (Япония) шаҳрида бўлиб ўтадиган 2026 йилги Осиё ўйинларида трекдаги велоспорт бўйича қатнашадиган Қозоғистон терма жамоасининг рўйхати эълон қилинди.

    велотрек
    Фото: ҚР МОҚ

    Расмий рўйхатга қуйидаги спортчилар киритилди:

    • Алишер Жумақан;
    • Максим Хорошавин;
    • Илья Карабутов;
    • Дмитрий Носков;
    • Рамис Динмуҳаметов;
    • Андрей Чугай;
    • Кирилл Курдиди;
    • Дмитрий Резанов;
    • Данияр Шаяхметов;
    • Рината Султанова.

    Таъкидлаш жоизки, ХХ Осиё ўйинлари доирасида трекдаги велоспорт мусобақалари 29 сентябрда бошланади.

    Эслатиб ўтамиз, велоспорт бўйича Осиё чемпионатида Қозоғистон 3 та медални қўлга киритди.

    Осиё ўйинлари Велоспорт Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф