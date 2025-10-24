Трамп Жанубий Кореяда Си Цзиньпин билан учрашади
ASTANА. Кazinform — Оқ уй матбуот хизмати АҚШ президенти Дональд Трамп келгуси ҳафта Осиёга сафари давомида Хитой раиси Си Цзиньпин билан учрашишини эълон қилди, деб хабар беради Anewz.
Оқ уй матбуот котиби Кэролин Левитт журналистларга президент Трамп жума куни кечқурун Малайзияга боришини айтди. Сафар давомида у Япония ва Жанубий Кореяда тўхтайди. Хитой раиси Си Цзиньпин билан учрашув Трампнинг Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (APEC) саммитидан кейин режалаштирилган.
— Президент Трамп пайшанба куни маҳаллий вақт билан эрталаб мамлакатга қайтмасдан олддин Хитой раиси Си Цзиньпин билан икки томонлама учрашув ўтказади, — деди Левитт.
Трамп чоршанба куни Жанубий Кореяга боради ва у ерда президент Ли Чжэ Мён билан учрашади. У APEC бизнес етакчиларининг тушлик маросимида нутқ сўзлайди. Кейин у АҚШ ва APEC етакчилари учун ишчи оқшомда иштирок этади.
Вашингтон ва Пекин ўртасидаги кескинлик октябрь ойининг бошида бошланган. Хитой нодир ер металлари экспортига чекловларни сезиларли даражада кенгайтирганидан бери кескинлик юқори бўлиб келмоқда. Бироқ, Трамп ҳам жим турмади. У тарифлар ва бошқа чоралар билан таҳдид қилди. Аммо сўнгги кунларда у савдо битимига эришиш борасида оптимизм билдирди.
— Менимча, бу жуда яхши якунланади ва ҳамма хурсанд бўлади, — деди Трамп.
Трамп аввал фентанил масаласини кўтаришини айтди. Вашингтон узоқ вақтдан бери Пекинни АҚШда ҳалокатли дозада дори тайёрлаш учун ишлатиладиган прекурсорлар экспортини тўсиб қўйганликда айблаб келади. Хитой эса, ўз навбатида, айбловларни рад этди ва Вашингтонни бу масаладан Пекинни "номақбул" қилиш учун фойдаланганликда айблади.
Оқ уй Хитойдан ушбу кимёвий моддаларнинг кириб келишини Хитой импортига тарифларни ошириш сабабларидан бири сифатида кўрсатди.
— Мен унга берадиган биринчи савол — фентанил. Мен уни рўйхатнинг юқори қисмига қўяман, — деди Трамп.
Эслатиб ўтамиз, Трамп ҳозирча Будапештда Путин билан учрашмаслигини айтди.