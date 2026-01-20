Трамп Путин ва Лукашенкони Ғазо бўйича “Жаҳон кенгаши”га таклиф қилди
ASTANA. Kazinform – АҚШ президенти Дональд Трамп Владимир Путин ва Александр Лукашенкони Ғазо секторидаги вазиятни муҳокама қилиш учун “Жаҳон кенгаши”га таклиф қилди, деб хабар беради DW.
Кремль таклиф ҳали ўрганилаётганини ва унинг тафсилотлари Америка томони билан аниқлаштирилишини маълум қилди. Беларусь Ташқи ишлар вазирлиги Александр Лукашенко ташаббусни ижобий қабул қилгани ва янги орган ишида иштирок этишга тайёр эканлигини маълум қилди.
Аввалроқ, шунга ўхшаш таклифномалар Қозоғистон ва Венгрияга юборилгани ҳақида хабар берилган эди.
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Яқин Шарқда барқарорликни мустаҳкамлаш ва давлатлар ўртасида ўзаро ишончни ривожлантиришга ҳисса қўшиш ниятида эканлигини айтди. Венгрия Бош вазири Виктор Орбан ҳам "Жаҳон кенгаши"га қўшилишга тайёр.
Таклифнома 60 га яқин давлатга юборилди. Улар орасида Европа Иттифоқининг бир қатор мамлакатлари, шунингдек, Туркия, Канада, Ўзбекистон, шунингдек, Европа Комиссияси президенти Урсула фон дер Ляйен бор.
Франция президенти Эммануэль Макрон Дональд Трампнинг ташаббусида иштирок этишни режалаштирмаяпти.
Хитой таклиф қилинмади, Германия эса таклифни жиддий қабул қилди ва БМТнинг халқаро тартибга солишдаги етакчи ролини таъкидлади. Аргентина, Венгрия, Туркия, Покистон, Миср, Иордания, Қатар ва Италия тегишли таклифларни олганликларини тасдиқладилар ва уларни қабул қилишга рози бўлдилар.
Вашингтон баёнотига кўра, "Жаҳон кенгаши" Ғазода тинч ривожланиш билан боғлиқ мажбуриятларнинг бажарилишини стратегик мониторинг қилиш, халқаро ресурсларни сафарбар қилиш ва умумий мувофиқлаштириш учун масъул бўлади.
Оқ уй маълумотларига кўра, таъсисчи ижроия кенгаши (founding executive board) таркибига дипломатия, ривожланиш, инфратузилма ва иқтисодий стратегия соҳасида тажрибага эга етти раҳбар киради.