Трамп Оқ уйда UFC турнири ўтказади: чипталар миллионлаб долларга сотилмоқда
ASTANA. Kazinform – АҚШда Оқ уйнинг жанубий майдонида ўтказиладиган UFC турнири катта қизиқиш уйғотди. Шоу президент Дональд Трампнинг 14 июнь куни нишонланадиган 80 йиллик таваллуд куни ҳамда АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан ташкил этилмоқда, деб хабар беради NBC News.
Трамп чипталарнинг катта қисмининг тарқатилишини шахсан назорат қилмоқда, энг яхши ўринлар учун эса ҳомийлар 1 миллион доллардан ортиқ маблағ тўлашга тайёр.
Яқинда бўлиб ўтадиган турнир Трамп президентлиги давридаги энг шов-шувли воқеалардан бири сифатида баҳоланмоқда. NBC News маълумотига кўра, чипталарга талаб жуда юқори бўлган. Таклиф олиш бўйича мурожаатлар ҳар куни маъмурият ходимларига, президент оила аъзоларига ва UFC раҳбариятига келиб тушмоқда.
Йирик шоу Оқ уйнинг жанубий майдонида бўлиб ўтади ва АҚШнинг 250 йиллиги ҳамда Трампнинг туғилган кунига бағишланган тадбирларнинг бир қисми бўлади. 14 июнда у 80 ёшга тўлади.
Ташкилотчилар октагон атрофида тахминан 4 минг томошабинни жойлаштиришни режалаштирган. Шу билан бирга, чипталарнинг катта қисмини президент ҳарбий хизматчиларга, сиёсий иттифоқчиларга, маъмурият вакилларига, тадбиркорларга ва хорижий меҳмонларга шахсан ўзи тарқатмоқда.
Расмий равишда турнирга кириш бепул бўлади, бироқ ринг атрофидаги ўринларга эга бўлиш қиммат ҳомийлик пакетлари билан боғлиқ. Манбаларга кўра, баъзи таклифлар 1 миллион доллардан ошган, айрим пакетлар эса 1,5 миллион долларга баҳоланган.
Дана Уайт ҳар куни чипталар бўйича ёрдам сўровлари олаётганини тан олди. Унинг айтишича, UFC ихтиёрида фақат 200 та ўрин мавжуд, таклифларнинг асосий қисмини Оқ уй назорат қилмоқда.
Турнир учун 90 футлик улкан конструкция ва саккизбурчакли октагон рингидан иборат махсус арена қурилмоқда. Саҳна элементлари Пенсильвания штатида йиғилиб, кейин Вашингтонга етказилади.
Оқ уй ҳудудидаги томошабинлардан ташқари, ташкилотчилар президент қароргоҳининг жанубидаги Эллипс майдонида 85 минг кишигача қабул қилишни режалаштирмоқда. Бу ерда жанглар катта экранлар орқали намойиш этилади. Онлайн трансляцияни Paramount+ платформаси таъминлайди.
Эслатиб ўтамиз, Трамп UFC жангининг Оқ уйда ўтказилиши санасини ўтган йил октябрь ойида эълон қилган эди. АҚШ президенти UFC раҳбарини яқин дўсти деб билади ва ушбу спорт тури мухлисларини ўзининг сиёсий электорати қаторига киритади.