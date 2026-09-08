Трамп Нью-Мексико штатини «Янги Америка» деб қайта аташни таклиф қилди
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп Нью-Мексико штати номини New America («Янги Америка») деб ўзгартиришни таклиф қилди. У Truth Social ижтимоий тармоғидаги постида бу ташаббусни кўпчилик қўллаб-қувватлашини айтиб, янги ном анча нуфузли ва жозибадор эшитилишини таъкидлади, деб хабар беради Kazinform BILD нашрига таяниб.
Нью-Мексико губернатори Мишель Лухан-Гришэм бу таклифни рад этди.
“Бу ном Америка Қўшма Штатлари ташкил топишидан анча олдин пайдо бўлган”, — деди у Fox News телеканалига берган интервьюсида.
Шунингдек, губернатор Трампни ёқилғи нархининг қимматлашувидан жамоатчилик эътиборини бошқа томонга буришга уринаётганликда айблади.
Трамп Нью-Мексико штатида сайловларга оид «қалбакилаштиришлар» тез-тез учрайди, деб ҳисоблашини айтди ва ўз таклифини шу фикр билан боғлади.
Оқ уй New Mexico номидаги Mexico сўзи усти чизилиб, унинг ўрнига America сўзи ёзилган суратни эълон қилди.
Американинг оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, бу ғоя дастлаб интернетда ҳазил сифатида пайдо бўлган.
Эслатиб ўтамиз, бу Дональд Трампнинг бундай ташаббус билан биринчи марта чиқиши эмас. Аввалроқ Google Maps сервиси АҚШ президентининг 27 августдаги фармонига мувофиқ, Онтарио кўлининг номини америкалик фойдаланувчилар учун «Америка кўли» деб ўзгартиргани ҳақида хабар берган эдик.