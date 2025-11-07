Трамп Қозоғистонга ташриф буюриши мумкин
ASTANА.Кazinform — Марказий Осиё-АҚШ саммити давомида журналистлар Дональд Трампга Қозоғистон билан ҳамкорлик бўйича бир қатор саволлар беришди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Қозоғистон ва Қўшма Штатлар умумий қиймати 17 миллиард долларлик шартномалар имзоладилар. Улар авиация, минерал ресурслар ва рақамли технологиялар каби соҳаларни қамраб олади. Сизнингча, ушбу ҳамкорликнинг қайси соҳаси энг муҳим? Иккинчи савол. Жаноб Трамп, қачон Сизни Қозоғистонга ташриф буюрган биринчи АҚШ Президенти деб айта оламиз? Мамлакатимизга ташриф буюриш режангиз борми?, — деб сўради журналист.
АҚШ Президенти Дональд Трамп Қозоғистон билан ҳамкорликнинг барча соҳалари муҳимлигини айтди. Шунингдек, у Қозоғистонга ташриф буюриши мумкинлигини айтди.
— Бу жуда мумкин (Қозоғистонга ташриф буюриш – таҳр.). Менимча, барча соҳалар жуда муҳим. Бир йилдан кейин нима бўлишини билмаймиз. Сизда табиий ресурсларга бой мамлакат, шунингдек, доно Президент бор, — деб жавоб берди АҚШ Президенти Дональд Трамп.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Дональд Трамп эркин форматда суҳбатлашди.