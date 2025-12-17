Трамп етти мамлакат фуқароларининг АҚШга киришини тақиқлади
ASTANА. Кazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп 2026 йил 1 январдан бошлаб яна етти мамлакат фуқароларига киришни тўлиқ тақиқлади. Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Жанубий Судан, Сурия, Лаос ва Серра-Леоне фуқаролари энди мамлакатга кира олмайди, деб хабар беради ТАСС.
Оқ уйнинг расмий веб-сайтида эълон қилинган баёнотга кўра, Афғонистон, Гаити, Эрон, Яман, Ливия, Мьянма, Конго Республикаси, Сомали, Судан, Чад, Экваториал Гвинея ва Эритрея фуқароларига тақиқ амалда қолади.
Бундан ташқари, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Жанубий Судан ва Сурия фуқароларига киришни тўлиқ тақиқлаш жорий этилди.
Ҳужжатда шунингдек, Фаластин маъмуриятидан ҳужжатлар билан саёҳат қилувчи шахсларга ҳам АҚШга кириш тақиқланиши айтилган.
Бундан ташқари, Лаос ва Серра-Леоне фуқароларига мамлакатга кириш бутунлай тақиқланади, илгари эса фақат қисман чекловлар мавжуд эди.
Қисман чекловлар қўлланиладиган мамлакатлар қаторига Ангола, Антигуа ва Барбуда, Бенин, Кот-д’Ивуар, Доминика, Габон, Гамбия, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания, Тонга Қироллиги, Замбия ва Зимбабве киради.
Бундан ташқари, Туркманистон учун чекловлар юмшатилди ва Қўшма Штатлар энди бу мамлакат фуқароларига иммиграцион бўлмаган визалар билан мамлакатга киришга рухсат беради.
Оқ уй матбуот хизмати томонидан эълон қилинган баёнотга кўра, чекловлар 2026 йил 1 январдан кучга киради.
Эслатиб ўтамиз, россияликлар АҚШ визаси учун Астана ва Варшавада ариза беришлари мумкин.