Трамп Эрдоғанни Тинчлик кенгашининг муассиси бўлишга таклиф қилди
ASTANА. Kazinform – АҚШ президенти Дональд Трамп Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғанни Ғазо сектори тикланиши ва хавфсизлигини таъминлашга мўлжалланган «Тинчлик кенгаши»нинг муассис- аъзоси бўлишга таклиф қилди, деб хабар беради Anadolu.
Туркия президенти маъмуриятининг алоқа бошқармаси раҳбари Бурханеттин Дураннинг маълумотига кўра, 2026 йил 16 январда Трамп Эрдоғанга «Тинчлик кенгаши»нинг муассис-аъзоси бўлишга таклиф қилувчи хат йўллаган.
Америка раҳбари Эрдоғанга Кенгашнинг ишида қатнашиш таклиф этилганини, у Ғазо сектори тикланиши ва хавфсизлигини таъминлаш учун масъул бўлишини айтган.
— БМТ Хавфсизлик Кенгаши 2803 резолюцияси билан АҚШ президенти Дональд Трамп эълон қилган Ғазодаги можарони тўхтатиш бўйича кенг қамровли режани қўллаб-қувватлашга қарор қилди. Шу доирада «Тинчлик кенгаши» ва унинг тузилмалари ташкил этилиб, Ғазонинг хавфсизлигини таъминлаш ва тиклаш ишларига масъул бўлади, — деб ёзди Дуран Туркиянинг NSosyal платформасида.
Бундан аввал хабар қилинганидек, «Тинчлик кенгаши»нинг ижрочи таркибига АҚШ давлат котиби Марко Рубио, АҚШ президентининг махсус элчиси Стивен Уиткофф, Дональд Трампнинг куёви Жаред Кушнер, Жаҳон банки раҳбари Аджай Банга ва Буюк Британиянинг собиқ бош вазири Тони Блэр каби шахслар кириши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Хитой Ғазо секторига 100 миллион доллар гуманитар ёрдам беради.