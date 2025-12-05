Хитой Ғазо секторига 100 миллион доллар гуманитар ёрдам беради
ASTANA. Kazinform - Пекин Ғазодаги вазиятни тартибга солиш бўйича халқаро саъй-ҳаракатларда фаол иштирок эта бошлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Хитой раиси Си Цзиньпин Хитой Ғазо секторидаги гуманитар инқирозни юмшатиш ва қайта тиклаш ишларини қўллаб-қувватлаш учун 100 миллион доллар ажратишини эълон қилди.
Си Цзиньпин бу баёнотни Пекинда Франция президенти Эммануэль Макрон билан учрашувдан кейин бўлиб ўтган матбуот анжуманида айтди.
Хитой раиси Франция президентига Хитой Ғазо секторидаги тинчлик ишини қўллаб-қувватлашда давом этаётганини айтди.
Ёрдам ҳақидаги баёнот Хитой ва Франциянинг ҳамкорлик ва кўп томонлама дипломатияни кенгайтиришга чақириғи контекстида берилди.
Хитой Фаластин масаласини адолатли, барқарор ва кенг қамровли ҳал қилишни қўллаб-қувватлашини билдирди.
WAFA маълумотларига кўра, Фаластин президенти Маҳмуд Аббос Си Цзиньпинга ушбу ваъдаси учун миннатдорчилик билдирган хат юборди.