Трамп АҚШ ва Эрон музокаралари 3 август куни бўлиб ўтишини маълум қилди
ASTANА. Кazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп Вашингтон ва Теҳрон 3 август куни музокараларни бошлашини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, томонлар Ҳормуз бўғозидаги кемалар хавфсизлиги ва Эроннинг ядровий дастурини муҳокама қилишади, деб ёзади ТАСС.
Трамп президент самолётида журналистлар билан суҳбат чоғида Эрон билан бўлажак музокаралар ҳақида гапирди.
— Биз улар билан музокаралар олиб борамиз. У эртага тушдан кейин бошланади, — деди Трамп.
АҚШ президенти дипломатик йўл кескинликнинг янада кучайишига йўл қўймаслигига умид билдирди.
— Мен айнан шундай бўлишини истардим. Бу кўп одамларнинг ҳаётини сақлаб қолади ва кўп куч сарфлашни тежайди, — деди у.
Трамп шунингдек, илгари Эронга кенг кўламли зарба бериш имкониятини кўриб чиққанини, аммо бу сценарий амалга ошмаганини эслатди.
Унинг сўзларига кўра, Эрон расмийлари бундай ривожланишга қарши эди. Саудия Арабистони ҳам келишувга эришиш мумкинлигига ва келишувга яқинлигига умид билдирди.
Трампнинг айтишича, бўлажак музокаралар Ҳормуз бўғозидаги кемалар хавфсизлиги ва Эроннинг ядровий дастури билан боғлиқ масалаларга қаратилади.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ ва Эрон музокаралари фонида Brent нефтининг нархи 4% дан кўпроқ тушди.