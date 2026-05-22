Трамп: АҚШ Польшага қўшимча 5000 аскар юборади
ASTANА. Кazinform – АҚШ Польшага қўшимча 5000 аскар юборишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Оқ уй раҳбари Дональд Трамп ижтимоий тармоқда маълум қилди.
Доналд Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида АҚШ Польшага қўшимча 5000 аскар юборишини эълон қилишдан мамнун эканлигини ёзди.
Аввалроқ Defense News нашри АҚШ армияси 4000 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчига эга 1-отлиқ дивизиянинг 2-зирҳли бригадасини ва унинг техникасини Польшага юбориш қарорини бекор қилгани ҳақида хабар берган эди. Нашр манбаси бу қарорнинг сабабларини ошкор қилмади.
Ҳозирда Польшада ўн мингга яқин америкалик ҳарбий хизматчи жойлашган.
Reuters агентлигининг хабар беришича, Вашингтон жума куни НАТО иттифоқчиларига Европада инқироз юзага келган тақдирда ёрдамга чақирилиши мумкин бўлган ҳарбий кучларнинг камайиши ҳақида маълумот беради.
