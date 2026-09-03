"Този. Миллий хазина": Президент Телерадиокомплексининг ҳужжатли фильми Jibek Joly каналида намойиш этилади
ASTANА. Кazinform — 3 сентябрь — Қозоғистонда този ва теват куни Jibek Joly телеканали Президент Телерадиокомплекси томонидан суратга олинган "Този. Миллий хазина" ҳужжатли фильмини намойиш этади.
Бу йил Қозоғистон биринчи марта Қозоқ тозиси ва тевати кунини нишонламоқда. 2026 йилда тақвимга киритилган янги кун жамоатчилик эътиборини миллий мероснинг бир қисми сифатида маҳаллий қозоқ ити зотларини сақлаб қолишга қаратилган.
Този ити қадимдан қозоқ халқининг "Етти хазинаси"дан бири ҳисобланиб келган. Бу зотнинг тарихи минг йилларга бориб тақалади. Тозига ўхшаш итларнинг тасвирларини Қозоғистон ҳудудида топилган қадимий петроглифларда топиш мумкин.
"Този. Миллий хазина" ҳужжатли фильмида тозининг тарихи, унинг зот хусусиятлари ва қозоқ маданиятидаги ўрни ҳақида ҳикоя қилинади.
Мутахассислар, шунингдек, қозоқ тозиси зотини ўрганиш, сақлаб қолиш ва модернизация қилиш бўйича олиб борилаётган ишлар ҳақида ҳам сўзлаб беришади.
Суратга олиш ишларида Генетика ва физиология институти олимлари, Зоология институти лабораторияси мутахассислари, Кинология федерацияси вакиллари, Қозоғистон Кинологлар иттифоқи президенти ва аъзолари иштирок этишди.
"Този. Миллат хазинаси" ҳужжатли фильми -сентябрь куни соат 18:35 да Jibek Joly телеканалида намойиш этилади.
Шуни таъкидлаш керакки, сўнгги йилларда Қозоғистон миллий ит зотларини сақлаб қолиш ва кўпайтириш, уларнинг генофондини ҳимоя қилиш ва халқаро миқёсда тан олинишига эришиш бўйича тизимли ишлар олиб бормоқда.
2023 йилда ушбу соҳанинг ҳуқуқий, ташкилий ва иқтисодий асосларини белгиловчи махсус қонун қабул қилинди.
Эслатиб ўтамиз, дунё тан олган қозоқ тозиcини қандай сақлаб қолиш мумкин эканлиги ҳақида ёзган эдик.