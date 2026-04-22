Тожикистондаги Grand Slam турнирида иштирок этадиган қозоғистонлик дзюдочилар аниқланди
ASTANА. Кazinform - Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) Душанбе (Тожикистон) шаҳрида бўлиб ўтадиган Grand Slam турнирида иштирок этадиган полвонларнинг дастлабки рўйхатини эълон қилди.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, 1-3 май кунлари бўлиб ўтадиган мусобақада Қозоғистон шарафини 12 нафар эркак дзюдочи ҳимоя қилади.
60 кг гача: Нурадил Алжан, Тоқтар Умиталиев
66 кг гача: Нурсултан Зайзағалиев, Ердаулет Бозша
73 кг гача: Дастан Шаяхметов, Мади Жеткерген
81 кг гача: Асқар Нарқулов, Азат Кумисбай
90 кг гача: Даниил Крилов, Нуржан Бейсенов
100 кг гача: Бейбит Мадеев, Муҳаммадали Мавлидов
Таъкидлаш жоизки, рўйхат ўзгариши мумкин.
