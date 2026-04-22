    19:15, 22 Апрель 2026 | GMT +5

    Тожикистондаги Grand Slam турнирида иштирок этадиган қозоғистонлик дзюдочилар аниқланди

    ASTANА. Кazinform - Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) Душанбе (Тожикистон) шаҳрида бўлиб ўтадиган Grand Slam турнирида иштирок этадиган полвонларнинг дастлабки рўйхатини эълон қилди.

    дзюдо
    Фото: ҚР МОҚ

    ҚР МОҚ маълумотларига кўра, 1-3 май кунлари бўлиб ўтадиган мусобақада Қозоғистон шарафини 12 нафар эркак дзюдочи ҳимоя қилади.

    60 кг гача: Нурадил Алжан, Тоқтар Умиталиев

    66 кг гача: Нурсултан Зайзағалиев, Ердаулет Бозша

    73 кг гача: Дастан Шаяхметов, Мади Жеткерген

    81 кг гача: Асқар Нарқулов, Азат Кумисбай

    90 кг гача: Даниил Крилов, Нуржан Бейсенов

    100 кг гача: Бейбит Мадеев, Муҳаммадали Мавлидов

    Таъкидлаш жоизки, рўйхат ўзгариши мумкин.

    Эслатиб ўтамиз, 4 йилдан кейинги олтин медаль: Адилет Алмат — Осиё чемпиони.

    Теглар:
    Тожикистон Дзюдо Турнир Grand Slam Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
