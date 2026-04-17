4 йилдан кейинги олтин медаль: Адилет Алмат — Осиё чемпиони
ASTANА. Кazinform – Хитойнинг Ордос шаҳрида дзюдо бўйича Осиё чемпионатининг иккинчи куни якунланди, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш дирекцияси матбуот хизмати.
81 кг вазн тоифасидаги Адилет Алмат финалда Париж Олимпиадасининг бронза медали совриндори Сомон Махмадбеков билан беллашди. Натижада қозоғистонлик спортчи рақибини мағлуб этди.
Шуни таъкидлаш керакки, 2022 йил бошида Данияр Шамшаев Астанада бўлиб ўтган Сариқ қитъа ўйинларида чемпион бўлган эди.
Бу — Адилет Алматнинг Осиё чемпионатидаги илк медали. Шунингдек, у 2023 йилда ёшлар ўртасида Осиё чемпиони унвонини қўлга киритган.
Унинг мусобақадаги йўли:
1/8 финал. Чингизхон Сағиналиев
1/4 финал. Абилаихан Жубаназар
1/2 финал. Беҳрузи Хожазода
Эслатиб ўтамиз, Абилаихон Жубаназар дзюдо бўйича Осиё чемпионатида бронза медалига эга бўлди.
Эсмигул Куюлова дзюдо бўйича Осиё чемпионатида илк медални қўлга киритди.