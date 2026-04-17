Эсмигул Қуюлова дзюдо бўйича Осиё чемпионатида илк медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform – Хитойнинг Ордос шаҳрида бўлиб ўтаётган дзюдо бўйича Осиё чемпионатида Қозоғистон терма жамоаси саватчасига илк медаль тушди, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш дирекцияси матбуот хизмати.
Бронза медали учун курашда Эсмигул Қуюлова (-63 кг) тайпейлик Ян Пей-Чунни мағлуб этди. Рақиби жароҳати туфайли жангни давом эттира олмади.
Таъкидлаш жоизки, Эсмигул ўтган йили Бангкокда (Таиланд) бўлиб ўтган Осиё чемпионатида бронза медалини қўлга киритган эди. Шунингдек, у 2023 йилда Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида бўлиб ўтган Осиё ўйинларида учинчи ўринни эгаллаган.
Эслатиб ўтамиз, дзюдо бўйича Осиё чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинди.