Тожикистонда озиқ-овқат хавфсизлиги 85 фоизга етди
ASTANA. Kazinform — Тожикистонда озиқ-овқат хавфсизлиги 85 фоизга етди. Бу ҳақда Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон мамлакат парламентига йиллик Мурожаатномасида маълум қилди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Давлат раҳбари қишлоқ хўжалиги ходимларига фидокорона меҳнати, соҳа ривожига қўшган улкан ҳиссаси учун миннатдорлик билдирди.
Унинг сўзларига кўра, глобал иқлим ўзгаришига қарамай, 2025 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш 8,5 фоизга ошган.
“2025 йил сўнгги ўн йилликлардаги энг иссиқ йил бўлди, бироқ қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари барча қийинчиликларни енгиб, ижобий натижаларга эришди”, — деди Эмомали Раҳмон.
Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича стратегик захираларни яратиш муҳимлигини, жумладан, икки йиллик озиқ-овқат захирасини яратиш зарурлигини таъкидлади.
Аввалроқ Тожикистон 2037 йилга бориб бутунлай “яшил” давлатга айланишни режалаштираётгани хабар қилинганди.