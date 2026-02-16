Тожикистонда нақд пулсиз операциялар сони 47 фоизга етди
ASTANA. Kazinform – Тожикистон Миллий банки мамлакатда нақд пулсиз операциялар сони ўтган йили ошганини маълум қилди. 2024 йилга нисбатан уларнинг сони 47 фоизга етди, деб хабар беради Ховар.
Миллий банк маълумотларига кўра, мамлакатда электрон тўлов воситалари - банк карталари ва электрон ҳамёнлар ёрдамида жами 136 миллион нақд пулсиз транзакциялар амалга оширилган бўлиб, уларнинг ҳажми 42,4 миллиард сомонийни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар 2024 йилга нисбатан транзакциялар сони бўйича 47,1 фоизга ва ҳажм бўйича 39,8 фоизга юқори.
Нақд пул ечишнинг нақд пулсиз тўловларга нисбати мос равишда 70,6% ва 29,4 фоизни ташкил этди. Бундан ташқари, нақд пулсиз транзакциялар улуши йил давомида 3,2 фоиз пунктига ошди.
Фақат 2025 йил декабрь ойида нақд пулсиз тўловлар улуши 38,9 фоизга етди, бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 9,4 фоиз пунктига кўпдир.