Тожикистонда Мудофаа саноати қўмитаси ташкил этилади
ASTANA. Kazinform — Эмомали Раҳмон Тожикистон Ҳукумати ҳузурида Мудофаа саноати қўмитасини ташкил этиш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда агентликнинг Душанбедаги мухбири хабар берди.
Ҳужжатга кўра, янги департаментнинг марказий аппарати 38 нафар ходимдан иборат бўлади. Улардан 8 нафари ҳарбий хизматчилардир.
Қўмита таркибига иккита раис ўринбосари киради. Шунингдек, 7 кишидан иборат кенгаш тузилади.
Ҳукуматга янги тузилма ишини ташкил этиш вазифаси топширилди. Тожикистон Инвестициялар ва давлат мулкини бошқариш давлат қўмитаси муассаса учун маъмурий бино ажратиши керак.
Тожикистон Молия вазирлигига эса республика бюджети ҳисобидан маблағ ажратиш вазифаси юклатилди.
Илгари мудофаа саноати билан боғлиқ масалалар Тожикистон Саноат ва янги технологиялар вазирлиги ваколатига кирган.
Энди бу ваколатлар вазирлик тузилмасидан чиқариб юборилади. Бундан ташқари, мудофаа саноати билан боғлиқ барча нормалар сектор қароридан олиб ташланади.