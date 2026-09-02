Тожикистонда иш ҳақи, пенсия ва стипендиялар оширилди
ASTANA. Kazinform — Тожикистонда 1 сентябрдан бошлаб иш ҳақи, пенсия ва стипендиялар миқдори оширилди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Душанбе шаҳридаги мухбири.
Тожикистон президенти фармонига мувофиқ, мактабгача таълим ва умумий таълим муассасалари ходимларининг иш ҳақи 25 фоизга оширилди.
Бошқа таълим, фан, маданият, спорт, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот муассасалари ходимлари, шунингдек, ҳокимият органлари ва давлат бошқаруви ходимлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ҳамда ҳарбий хизматчиларнинг иш ҳақи 20 фоизга оширилди.
Ҳарбий хизматчилар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ва юқорида қайд этилган тузилмалардаги бошқа ходимларнинг иш ҳақи ҳамда тариф ставкалари ҳам 20 фоизга оширилди. Оддий аскардан лейтенантгача бўлган ҳарбий ва махсус унвонлар учун коэффициентларни ҳисоблашда қўлланиладиган базавий иш ҳақи 2002 сомони, катта лейтенантдан армия генералигача бўлган унвонлар учун эса 1800 сомони этиб белгиланди.
Президент стипендиялари ҳам қўшилган ҳолда, талабаларга бериладиган амалдаги стипендиялар ва бошқа стипендиялар миқдори 20 фоизга оширилди. Фақат олий ҳарбий таълим муассасалари ҳамда Ички ишлар вазирлиги академияси курсантларига бериладиган стипендия миқдори ўзгаришсиз қолдирилди.
Суғурта, меҳнат ва ижтимоий пенсиялар, шунингдек, уларга қўшимча тўловлар 2025 йилдаги инфляция даражасини ҳисобга олган ҳолда, бироқ камида 15 фоизга индексация қилинади.