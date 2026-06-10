KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Тожикистонда 100 миллион долларлик йирик IT Hub қурилиши бошланди

    ASTANA. Kazinform - Тожикистон пойтахти Душанбеда рақамли технологиялар ва инновациялар соҳасидаги энг йирик лойиҳалардан бири - IT Hub Dushanbe мажмуаси қурилиши бошланди. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг мухбири хабар берди.

    Строительство IT-Hub Dushanbe стартовало в Таджикистане 
    Фото: телеграмм канал мэра Душанбе

    Замонавий мажмуанинг пойдеворини қўйиш маросимида Тожикистон Республикаси Олий Мажлиси Миллий Кенгаши раиси, Душанбе мэри Рустам Эмомали иштирок этди.

    IT Hub Dushanbe таркибига IT-мактаби, IT Park, ахборот технологиялари бизнес маркази ва сунъий интеллект бўйича минтақавий марказ киради.

    Строительство IT-Hub Dushanbe стартовало в Таджикистане
    Фото: телеграмм канал мэра Душанбе

    “Лойиҳа рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, замонавий технологияларни кенг жорий этиш, ахборот жамиятини шакллантириш ва миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Шу билан бирга, у мамлакатда янги инновацион ва рақамли муҳитни шакллантириш учун мустаҳкам пойдевор яратади”, — деб хабар берди Душанбе шаҳар мэриясининг Telegram-канали.

    Тожикистон Инновация ва рақамли технологиялар агентлиги директори Хуршед Мирзонинг сўзларига кўра, мажмуанинг умумий майдони 53 минг квадрат метрдан ошади.

    Лойиҳа 100 миллион АҚШ доллари миқдорида инвестицияларни ўз ичига олади.

    Ахборот технологиялари Тожикистон Жаҳон Сунъий интеллект
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф