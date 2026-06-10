Тожикистонда 100 миллион долларлик йирик IT Hub қурилиши бошланди
ASTANA. Kazinform - Тожикистон пойтахти Душанбеда рақамли технологиялар ва инновациялар соҳасидаги энг йирик лойиҳалардан бири - IT Hub Dushanbe мажмуаси қурилиши бошланди. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг мухбири хабар берди.
Замонавий мажмуанинг пойдеворини қўйиш маросимида Тожикистон Республикаси Олий Мажлиси Миллий Кенгаши раиси, Душанбе мэри Рустам Эмомали иштирок этди.
IT Hub Dushanbe таркибига IT-мактаби, IT Park, ахборот технологиялари бизнес маркази ва сунъий интеллект бўйича минтақавий марказ киради.
“Лойиҳа рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, замонавий технологияларни кенг жорий этиш, ахборот жамиятини шакллантириш ва миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Шу билан бирга, у мамлакатда янги инновацион ва рақамли муҳитни шакллантириш учун мустаҳкам пойдевор яратади”, — деб хабар берди Душанбе шаҳар мэриясининг Telegram-канали.
Тожикистон Инновация ва рақамли технологиялар агентлиги директори Хуршед Мирзонинг сўзларига кўра, мажмуанинг умумий майдони 53 минг квадрат метрдан ошади.
Лойиҳа 100 миллион АҚШ доллари миқдорида инвестицияларни ўз ичига олади.