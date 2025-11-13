Тожикистон Oriz номли миллий мессенжерни ишга туширди
ASTANA. Kazinform - «Таджиктелеком» ОАЖ Oriz номли миллий мессенжерни ишлаб чиқди ва ишга туширди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Тожикистон ҳукумати ҳузуридаги Алоқа хизмати маълумотларига кўра, замонавий илова мамлакат фуқаролари, хориждаги ватандошлар ва барча интернет фойдаланувчилари ўртасида қулай, юқори сифатли ва хавфсиз алоқани таъминлаш учун ишлаб чиқилган. Унинг мақсади - бутунлай маҳаллий ва ишончли рақамли муҳит яратишдир.
"ORIZнинг асосий афзалликларидан бири унинг паст интернет тезлигида ҳам самарадорлигидир. Серверлар ва маълумотлар маркази мамлакат ичида жойлашганлиги сабабли, фойдаланувчилар заиф алоқада ҳам хабарлар юборишлари, қўнғироқ қилишлари ва видеоконференциялар ўтказишлари мумкин", - дейилади хабарда.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда дунёда хорижий платформаларга кириш чекланган кўплаб ҳолатлар кузатилган, натижада минглаб тожикистонлик мигрантлар оилалари билан мулоқот қилишда қийинчиликларга дуч келган.
“Бу тажриба шуни кўрсатдики, хорижий тармоқларга қарамлик ахборот хавфсизлиги ва ижтимоий алоқага зарар етказиши мумкин... Шунинг учун ORIZнинг яратилиши Тожикистоннинг рақамли суверенитети сари муҳим қадам деб ҳисобланиши мумкин”, - деб таъкидлади Алоқа хизмати.
Муалиф: Мадибек Жанибеков