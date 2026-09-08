Тожикистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан ҳарбий парад ўтказилди
ASTANA. Kazinform — Душанбе шаҳридаги Мустақиллик майдонида Тожикистон Республикаси давлат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан ҳарбий парад бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Душанбе гарнизони бўлинмалари ва қисмларининг ҳарбий парадида Мудофаа вазирлиги бўлинмалари ва куч тузилмалари ҳарбий хизматчилари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари, аёл ҳарбий хизматчилар, куч тузилмалари фахрийлари, интернационалист-жангчилар — жами 27 мингдан ортиқ ҳарбий хизматчи иштирок этди.
Парадни Тожикистон Республикаси президенти, Қуролли Кучлар Олий Бош қўмондони, армия генерали Эмомали Раҳмон очиб берди. Республика раҳбари ҳарбий хизматчилар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларининг мамлакат конституциявий тузумини, давлат хавфсизлигини, халқ тинчлиги ва қонун устуворлигини таъминлашдаги ўрнига алоҳида тўхталди.
“Давлат мустақиллигимизнинг 35 йиллик тарихи шуни кўрсатдики, давлат хавфсизлиги ва барқарорлигини, Тожикистон халқининг тинч ҳаётини ишончли қалқон сифатида ҳимоя қилиб келаётган Қуролли Кучларимиз аскар ва офицерлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари мамлакат фуқароларининг ҳурмати ва фахрига муносибдир”, — деди Эмомали Раҳмон.