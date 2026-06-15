Тожикистон Миллий туризм ассоциациясини ташкил этди
ASTANA. Kazinform – Тожикистон Миллий туризм ассоциациясини ташкил этди. Тегишли қарор республикадаги туризм соҳаси вакилларининг йиғилишида қабул қилинди, деб хабар беради Kazinformнинг Душанбедаги мухбири.
Тадбирда Тожикистон Республикаси Туризмни ривожлантириш қўмитаси раҳбарияти, сайёҳлик компаниялари, меҳмонхоналар, ресторанлар, авиакомпаниялар вакиллари, шунингдек, эсдалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилари иштирок этди.
Тожикистон Миллий туризм ассоциациясининг таъсисчилари сифатида 11 та компания аниқланди. Бундан ташқари, мамлакат туризм бозоридаги бошқа иштирокчиларни янги ташкилотга қабул қилиш тўғрисида қарор қабул қилинди.
Ассоциациянинг сайланган раҳбари Умед Саидов бундай тузилмани яратиш туризм саноати салоҳиятини бирлаштириш йўлидаги муҳим қадам эканлигини таъкидлади.
Ассоциация фаолияти давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, саноат тадбиркорларининг манфаатларини ҳимоя қилиш, кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш ва Тожикистоннинг туризм салоҳиятини халқаро миқёсда тарғиб этишга қаратилган.
Аввалроқ, 2025 йилда Тожикистонга 1,7 миллиондан ортиқ сайёҳ ташриф буюргани ҳақида хабар берилган эди. Улардан тахминан 37 минг нафари қозоғистонликлар. Сайёҳлар оқими ўтган йилга нисбатан 27,5 фоизга ошди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тожикистонда 100 миллион долларлик йирик IT Hub қурилиши бошлангани ҳақида ёзгандик.