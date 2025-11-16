Тожикистон Марказий Осиёнинг умумий транспорт ва логистика маконини шакллантириш ташаббуси билан чиқди
TASHKENT. Kazinform – Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашувида иштирок этган Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон минтақада транспорт йўлакларини ривожлантиришга эътибор қаратиш кераклигини таъкидлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
“Транзит йўналишларига талаб ортиб бораётган бир пайтда, бизнинг минтақамиз транспорт ва логистика коммуникациялари учун стратегик марказга айланмоқда. Транспорт ва коммуникация инфратузилмасини интеграциялаш ва логистика жараёнларини рақамлаштириш орқали бу соҳада ҳамкорликни тизимли равишда йўлга қўйиш зарур. Темир йўл, ҳаво ва интермодал транспорт салоҳиятидан оқилона фойдаланиш ҳам ўринли. Бу юк ташишни кўпайтириш ва минтақанинг инвестиция жозибадорлигини ошириш учун янги имкониятлар очади. Шу муносабат билан биз Марказий Осиёнинг умумий транспорт ва логистика маконини шакллантиришни таклиф қиламиз”, — деди Эмомали Раҳмон.
Эслатиб ўтамиз, саммит давомида Озарбайжон Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг маслаҳат учрашувининг тўла ҳуқуқли аъзосига айланди.
Муаллиф: Алихан Асқар