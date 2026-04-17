Тожикистон Қозоғистондан 1,3 миллион тоннагача ғалла импорт қилишни режалаштирмоқда
ASTANА. Кazinform — "Озиқ-овқат шартномаси корпорацияси" акциядорлик жамияти ва Тожикистон Республикаси Ҳукумати ҳузуридаги Давлат моддий захиралари агентлиги озиқ-овқат таъминоти соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга келишиб олдилар, деб хабар беради ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати.
Томонлар бу ҳақда Астанада бўлиб ўтган учрашувда эълон қилишди ва Қозоғистон анъанавий равишда Тожикистонга буғдой ва уннинг асосий етказиб берувчиси эканлигини таъкидладилар. Бу мамлакатда ички ишлаб чиқариш эҳтиёжнинг атиги 40 фоизини қоплайди. Ўтган йили Қозоғистоннинг буғдой етказиб бериш ҳажми 1,2 миллион тоннага етди, бу сўнгги беш йил ичида рекорд кўрсаткичдир.
Тожикистон Давлат моддий захиралари агентлиги директори Нурмаҳмад Аҳмадзоданинг сўзларига кўра, бу мавсумда улар 1,3 миллион тоннагача ғалла маҳсулотларини импорт қилишни режалаштирмоқдалар.
— Бизнинг ҳамкорлигимиз катта истиқболларга эга, чунки озиқ-овқат хавфсизлиги ҳар доим ҳар қандай давлат учун устувор вазифа ҳисобланади. Биз нафақат ғалла, балки ун ва кунгабоқар ёғини ҳам импорт қилишдан манфаатдормиз, — деди Нурмаҳмад Аҳмадзода.
Шунингдек, у корпорация вакилларини Душанбедаги ғалла сақлаш инфратузилмаси билан танишишга ва янги элеваторлар ва қайта ишлаш корхоналарини қуришда иштирок этиш имкониятларини кўриб чиқишга таклиф қилди.
Ўз навбатида, "Озиқ-овқат шартномаси корпорацияси" АЖ бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари Илдар Исмағулов ҳамкорликни кенгайтиришга тайёрлигини билдирди.
— Корпорация юқорида айтиб ўтилган агентлик фаолиятига ўхшаш озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган стратегик фаолиятни амалга оширади. Бизнинг ҳамкорлигимиз вақт синовидан ўтди ва ўзаро ишонч ва умумий мақсадларга асосланган. Биз қулай етказиб бериш механизмларини таклиф қилиш орқали Тожикистонга ғалла ва мавжуд озиқ-овқат эҳтиёжларини таъминлашга тайёрмиз, — деди компания вакили.
Учрашувдан сўнг, икки томон узоқ муддатли ҳамкорликни қўллаб-қувватлаб, келажакда ғалла етказиб бериш бўйича шартнома имзолаш масаласини яна бир бор кўриб чиқадилар. Ушбу келишувларнинг амалга оширилиши Марказий Осиё минтақасида озиқ-овқат тизимларининг барқарорлигини мустаҳкамлашга ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистонда 2025 йилда ўртача иш ҳақи тахминан 366 долларни ташкил этди.