OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:10, 18 Март 2026 | GMT +5

    Тожикистонда 2025 йилда ўртача иш ҳақи тахминан 366 долларни ташкил этди

    ASTANА. Кazinform — 2025 йил охирида Тожикистонда ўртача ойлик иш ҳақи 3483,04 сомонийни (тахминан 366 доллар) ташкил этди, деб хабар беради Kazinformнинг Душанбедаги мухбири.

    ўртача иш ҳақи
    Фото: novosti.tj

    Тожикистон Республикаси Статистика агентлигининг маълумотларига кўра, 2025 йил декабрь ойида ҳисобланган ўртача номинал иш ҳақи 3483,04 сомонийни ташкил этди, бу 2024 йил декабрига нисбатан 17,7% га ошган. Энг кам иш ҳақи даражаси 1000 сомонийда сақланиб қолди.

    Саноат бўйича энг юқори иш ҳақи молия ва суғурта ходимлари учун — 9425,83 сомоний. Ундан кейин ахборот ва коммуникация соҳаси — 7306,33 сомоний, энергетика — 6021,88 сомоний, кончилик — 5913,14 сомоний ва қурилиш - 4597,83 сомоний.

    Энг паст иш ҳақи қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги ва балиқчилик соҳаларида қайд этилган - 1708,81 сомоний.

    Ҳудудлар бўйича энг юқори иш ҳақи Душанбеда, энг пасти эса Хатлон вилояти ва Тоғли Бадахшон автоном вилоятида кузатилган.

    Эслатиб ўтамиз, Тожикистон иқтисодиёти 2025 йилда 8,4 фоизга ўсди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Тожикистон Маош Статистика Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!