Тожикистонда 2025 йилда ўртача иш ҳақи тахминан 366 долларни ташкил этди
ASTANА. Кazinform — 2025 йил охирида Тожикистонда ўртача ойлик иш ҳақи 3483,04 сомонийни (тахминан 366 доллар) ташкил этди, деб хабар беради Kazinformнинг Душанбедаги мухбири.
Тожикистон Республикаси Статистика агентлигининг маълумотларига кўра, 2025 йил декабрь ойида ҳисобланган ўртача номинал иш ҳақи 3483,04 сомонийни ташкил этди, бу 2024 йил декабрига нисбатан 17,7% га ошган. Энг кам иш ҳақи даражаси 1000 сомонийда сақланиб қолди.
Саноат бўйича энг юқори иш ҳақи молия ва суғурта ходимлари учун — 9425,83 сомоний. Ундан кейин ахборот ва коммуникация соҳаси — 7306,33 сомоний, энергетика — 6021,88 сомоний, кончилик — 5913,14 сомоний ва қурилиш - 4597,83 сомоний.
Энг паст иш ҳақи қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги ва балиқчилик соҳаларида қайд этилган - 1708,81 сомоний.
Ҳудудлар бўйича энг юқори иш ҳақи Душанбеда, энг пасти эса Хатлон вилояти ва Тоғли Бадахшон автоном вилоятида кузатилган.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистон иқтисодиёти 2025 йилда 8,4 фоизга ўсди.