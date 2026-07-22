Тожикистон иқтисодиёти 8,2 фоизга ўсди
ASTANA. Kazinform — 2026 йилнинг биринчи ярим йиллигида Тожикистоннинг ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) 8,8 миллиард АҚШ долларига етди, иқтисодий ўсиш суръати эса 8,2 фоизни ташкил қилди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Душанбедаги мухбири.
Матбуот анжуманида Тожикистон иқтисодий ривожланиш ва савдо вазири Абдураҳмон Абдураҳмонзода глобал ва минтақавий мураккаб синовларга қарамай, 2026 йилнинг дастлабки олти ойида миллий иқтисодиёт ижобий ўсишни намоён этганини айтди.
“Ялпи ички маҳсулотнинг реал ўсиши 8,2 фоизни ташкил қилди. Унинг ҳажми 81,7 миллиард сомонига етди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 10,8 миллиард сомонига кўп”, — деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, миллий иқтисодиётнинг ўсиши асосан саноат ишлаб чиқаришининг 14,1 фоизга, қишлоқ хўжалигининг 7,2 фоизга, пуллик хизматлар ҳажмининг 10,6 фоизга, инвестицияларнинг 18,4 фоизга, товар айланмасининг 26,1 фоизга, юк ташиш ҳажмининг 14,7 фоизга ва йўловчи ташиш ҳажмининг 8 фоизга ошиши ҳисобига таъминланган.
“Инфляция даражаси 2,4 фоизни ташкил қилди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,6 фоиз бандига юқори. Ушбу даврда инфляция асосан озиқ-овқат маҳсулотлари нархининг 2,6 фоизга, ноозиқ-овқат маҳсулотлари нархининг 1,7 фоизга ва хизматлар нархининг 3,8 фоизга ошиши билан боғлиқ бўлди”, — деди Абдураҳмон Абдураҳмонзода.
Аввалроқ хабар қилинганидек, 2026 йилнинг биринчи ярмида Тожикистонда юз берган табиий хусусиятга эга фавқулодда ҳолатлар мамлакат иқтисодиётига 52,8 миллион сомони (тахминан 5,7 миллион АҚШ доллари) миқдорида зарар етказган.