Тоза Қозоғистон: Чиқиндиларни йиғиш ва саралашда янги технологиялар қўлланилмоқда
ASTANА. Кazinform – Ўтган йили “Тоза Қозоғистон” акцияси доирасида 4,5 миллион тонна чиқинди йиғилди. Бу ҳақда ҚР Экология ва табиий ресурслар вазирлиги Рақамли трансформация ва лойиҳаларни бошқариш бошқармаси бош эксперти Jibek Joly телеканалнинг «Бүгін LIVE» дастурига берган интервьюсида айтиб ўтди.
– “Тоза Қозоғистон” акцияси бошланганидан буён лойиҳада 10 миллион 400 мингдан ортиқ киши иштирок этди. Жами 859 минг гектардан ортиқ майдон тозаланди. Биз иккита асосий соҳани номлашимиз мумкин. Булар мамлакатдаги чиқиндиларни тозалаш ва кўкаламзорлаштириш ҳамда ўрмон хўжалигидир. Ўтган йили 4,5 миллион тоннадан ортиқ чиқиндилар тозаланди. Бу чиқиндиларни тозалаш бўйича 67 лойиҳа амалга оширилиб, 346 миллиард тенгедан ортиқ маблағ ажратилди, – дейди Қазбек Жумадилла.
Акция давомида қозоғистонликлар Орол муаммосини ҳам ҳал қилишга ҳисса қўшмоқда.
– Кўкаламзорлаштириш мақсадида ўрмонларга 1 миллиард 349 миллион дона кўчат экилди. Орол денгизи тубига 48 миллион туп кўчат экилди. Денгиз чекиниши сабабли у ерга саксовул экилмоқда, - дейди мутахассис.
Кейинги йилларда мамлакатда чиқиндиларни йиғиш ва саралашда ҳам янги технологиялар қўлланилмоқда. Бу чиқиндихонага ташланаётган чиқиндилар миқдорини сезиларли даражада камайтиради ва мамлакат экологиясига сезиларли ижобий таъсир кўрсатади.
– Республика бўйлаб чиқиндиларни саралаш учун 100 дан ортиқ фандоматлар ўрнатилди. Фандомат нима? Фуқаролар ушбу қурилмага алюминий ва пластмасса каби чиқиндиларни жойлаштириш орқали бонус олишлари мумкин. Астана, Алмати, Ўскемен ва Ақтўбе шаҳарларидаги 129 та мактабда чиқиндиларни саралаш учун мингдан ортиқ экобокс ўрнатилди. Одамлар ўзларининг турли чиқиндиларини ушбу экобоксларга ташлашлари мумкин. Агар шундай фандоматлар ва экобокслар кўпроқ ўрнатилса, чиқиндихонага ташланадиган чиқиндилар миқдори камаяди. Қурилмадан чиққан чиқинди эса қайта ишлашга жўнатилади, – дейди вазирлик вакили.
Рақамли трансформация ва лойиҳаларни бошқариш департаменти бош эксперти “Тоза Қозоғистон” акциясининг асосий мақсади аҳолининг экологик маданиятини юксалтириш эканлигини эслатди.
– Ўтган йиллар билан жорий йилни солиштирадиган бўлсангиз, натижалар сезиларли. Сўнгги пайтларда ҳамма ўз ҳовлисини тоза сақлашга ҳаракат қилмоқда. Мен барча қозоғистонликларни “Тоза Қозоғистон” акцияси доирасида фаол ҳамкорлик қилишга чақираман. Тозалик нафақат вазирлик ва маҳаллий ижроия органлари, балки Қозоғистон Республикасининг барча фуқаролари учун ҳам зарур. Юртимизни тоза тутайлик! – дея хулоса қилди Қазбек Жумадилла.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ “Тоза Қозоғистон” ташаббуси доирасида жорий йилда 934 та экологик тадбир ўтказилгани ҳақида ёзган эдик.