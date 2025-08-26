Жорий йилда “Таза Қазақстан” ташаббуси доирасида 934 та экологик тадбир ўтказилди
ASTANA. Kazinform – Жорий йилда “Таза Қазақстан” ташаббуси доирасида 934 та экологик тадбир ўтказилди. Бу ҳақда ҚР Экология ва табиий ресурслар вазирлигининг Атроф-муҳитни тартибга солиш ва назорат қилиш қўмитаси раиси Ерболат Қожиқов маълум қилди.
“Ноқонуний чиқиндихоналарни бартараф этиш бўйича ишлар “Таза Қазақстан” умумхалқ ташаббусининг йўналишларидан биридир. Дастурнинг асосий мақсади фуқаролар учун тоза ва хавфсиз яшаш муҳитини ва ҳудудларнинг санитария ҳолатини яратишдир. Жамоатчилик назоратини кучайтириш учун Telegram рақамли воситаси — @TazaQazBot чатботидан фаол фойдаланилмоқда. Бу аҳолига чиқиндихоналар пайдо бўлиши фактлари тўғрисида тўғридан-тўғри хабар бериш, фотосуратлар қўшиш ва сўровлар ижроси натижалари бўйича фикр-мулоҳаза олиш имконини беради”, – деди қўмита раҳбари Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда.
Ерболат Қожиқовнинг сўзларига кўра, йил бошидан буён чатботга 17 мингга яқин сўров келиб тушган, уларнинг 15 мингдан ортиғи бажарилган. Уларнинг аксарияти ҳудудларни тозалаш, кўчаларни ободонлаштириш ва маиший чиқиндиларни утилизация қилиш масалаларига тегишли. Мурожаатлар ёки расмий жавоблар сифатсиз бажарилган, белгиланган муддатларга риоя этилмаган ёки ижрочилар томонидан аниқ ҳаракатлар амалга оширилмаган тақдирда фойдаланувчиларга шикоят қилиш имконияти мавжуд. Масалан, жорий йилнинг ўтган даврида 530 та мурожаат келиб тушган бўлса, уларнинг 476 таси ижроси таъминланган. Мурожаатлар, асосан, ҳудудларнинг тозалиги, йўлларнинг ҳолати, ободонлаштириш, кўчаларни ободонлаштириш ва маиший чиқиндиларни утилизация қилиш билан боғлиқ.
“2025 йилда “Таза Қазақстан” ташаббуси доирасида 934 та экологик тадбир ўтказилди. Натижада 506 минг тонна чиқинди йиғилиб, 859,6 минг гектар майдон тозаланди. 2,4 миллион яшил байроқ ўрнатилди. 4,2 миллиондан ортиқ киши иштирок этди, улардан 357 минг нафари кўнгиллилар эди. Бундай ҳаракатлар ахлатни бартараф этиш билан бирга, аҳоли ўртасида атроф-муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш маданиятини ҳам шакллантиради”, – деди у.